MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για φυτικό μέλι σεξουαλικής ενίσχυσης – Περιέχει φαρμακευτικές ουσίες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο ΕΟΦ, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων από τις αρχές της Γερμανίας, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE με την μορφή μίγματος μελιού (paste).

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των γερμανικών αρχών, στο προϊόν TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE, αρ. παρτίδας 12122029, ανιχνεύθηκαν οι μη επισημασμένες φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil).

 Οι φαρμακευτικές αυτές ουσίες αποτελούν τις δραστικές ουσίες εγκεκριμένων, συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, γεγονός που καθιστά την μη αναγραφή στην ετικέτα τους εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

 Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

 Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΕΟΦ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κόνιτσα: Μαίνεται για όγδοη μέρα η φωτιά στην Τραπεζίτσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ηρακλής-ΑΕΚ Λάρνακας 89-73: Νίκη με θετικά δείγματα στο πρώτο φιλικό με κόσμο

ΣΧΕΣΕΙΣ 17 ώρες πριν

Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που κοιμάστε για τη σχέση σας;

ΧΑΛΑΡΑ 17 ώρες πριν

Ακαταστασία: 5 αλήθειες που αποκαλύπτουν το χάος στον χώρο σου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κυβέλη Μάρδα: Δεν κοιμήθηκα όταν μου είπαν ότι θα προλογίσω τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

ΖΩΔΙΑ 17 ώρες πριν

4 ζώδια που είναι γεννημένα για να βγάζουν χρήματα αλλά όχι να τα κρατάνε