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Βελόπουλος: Η ευχή του κ. Μητσοτάκη για “κυβέρνηση ηττημένων” επιβεβαιώνει τον τρόμο για απώλεια της καρέκλας

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«Μόνο ως αυτοαναφορική χαρακτηρίζεται από εμάς η ευχή του κ. Μητσοτάκη για “κυβέρνηση ηττημένων” και επιβεβαιώνει με πανηγυρικό τρόπο τον τρόμο για την απώλεια της καρέκλας. Και κυρίως την τρομακτική άνοδο της Ελληνικής Λύσης στη βόρεια Ελλάδα, όπου είδε τις ελπίδες του να καταρρέουν και του ευχόμαστε περαστικά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Κυριάκος Βελόπουλος

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