Έξι συλλήψεις διακινητών μεταναστών μέσα σε μια μέρα σε Έβρο και Καβάλα – Μετέφεραν 18 αλλοδαπούς

Συνελήφθησαν χθες , σε περιοχές του Έβρου και της Καβάλας, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, έξι διακινητές, εκ των οποίων τέσσερις αλλοδαποί και δύο Έλληνες, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, συνέλαβαν έναν Έλληνα και μία αλλοδαπή, διότι επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα εννέα μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί στην Ορεστιάδα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίσθηκε ο πρώτος να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας κατ΄ εντολή του αλλοδαπού δράστη έναν μη νόμιμο μετανάστη.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, κινητά τηλέφωνα και ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν αντίστοιχα τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου Αλεξανδρούπολης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.