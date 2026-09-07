Έλενα Ράπτη: “Στόχος μας ένα οργανωμένο δίκτυο προστασίας και στήριξης για κάθε γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια”

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κατερίνης επισκέφθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Πιερία.

Την Υφυπουργό συνόδευσαν ο Δήμαρχος Κατερίνης Ιωάννης Ντούμος, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου και οι Βουλευτές Πιερίας Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Σπύρος Κουλκουδίνας και Φώντας Μπαραλιάκος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το έργο της δομής, η λειτουργία της και οι ανάγκες που καταγράφονται σε τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης που παρέχονται στις γυναίκες, καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της προστασίας των γυναικών που αντιμετωπίζουν περιστατικά έμφυλης βίας ή/και διακρίσεων.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των στελεχών των δομών του Δικτύου για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων.

«Στόχος μας είναι κάθε γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο προστασίας και στήριξης δίπλα της, στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η ενίσχυση των δομών που βρίσκονται κοντά στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας», δήλωσε η Έλενα Ράπτη.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κατερίνης αποτελεί σημαντικό κρίκο του Δικτύου Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης σε γυναίκες που τις χρειάζονται.