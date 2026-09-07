Δίκη για Τέμπη: “Ετοιμάζονταν να συνταξιοδοτηθεί, μέσα σε ένα βράδυ όλα χάθηκαν” κατέθεσε η σύζυγος ενός μηχανοδηγού

Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη.

Η σύζυγος του θανόντος μηχανοδηγού κατέθεσε πως είχε μεγάλη εμπειρία, καθώς εργάζονταν από το 1981 ως μηχανοδηγός και πως ετοιμάζονταν να συνταξιοδοτηθεί πριν το τραγικό δυστύχημα κάνοντας σχέδια για το μέλλον. “Μέσα σε ένα βράδυ όλα αυτά χάθηκαν” τόνισε.

Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του συζύγου της τονίζοντας πως παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2017, και το οποίο ξεπέρασε με επιτυχία, περνούσε από τακτικές εξετάσεις για να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται ως μηχανοδηγός. Για την αναφορά στην υγεία του συζύγου της που έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη τόνισε πως “έφεραν κάποια προσωπικά δεδομένα, χωρίς να πούνε το τελικό πόρισμα των γιατρών που έλεγε ότι ήταν ικανός”. Πρόσθεσε, πως εξαιτίας της φασαρίας που έγινε μετά από αυτή την αναφορά σταμάτησε να εργάζεται. “Δεν ζήτησε κάνεις συγγνώμη” τόνισε αναφορικά με το θέμα της υγείας του, που αναφέρθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή.

Στη συνέχεια κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού αναφέροντας μεταξύ άλλων την προσπάθεια που κατέβαλλε η ίδια για να κατασχεθεί το καταγραφικό του ΟΣΕ που αφορά στα ηχητικά της επίδικης βραδιάς, καθώς, όπως τόνισε, υπήρχε ένα ‘εντεκάλεπτο κενό’ στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών-μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και πριν την σύγκρουση στα Τέμπη.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η αμαξοστοιχία επιβράδυνε σε ένα σημείο έξω από την Λάρισα λίγα χιλιόμετρα μετά την αναχώρηση της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και σύμφωνα με αναφορές επιβατών, σταμάτησε σε ένα σημείο χωρίς φως έξω από την πόλη.

Κατέθεσε πως όταν το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 επικοινώνησε με τον πατέρα της, περίπου στις 9 μ.μ., ο τελευταίος της είπε για την καθυστέρηση στο δρομολόγιο λόγω βλάβης σε μια αμαξοστοιχία.

Για την σύγκρουση ανέφερε πως τους ειδοποίησε ένας συνάδελφος του πατέρα της αφήνοντας αιχμές για την στάση της Hellenic Train. “Η Hellenic Train ήταν άφαντη. Δεν μπήκε στη διαδικασία να δηλώσει τους εργαζόμενους της και να μας ενημερώσει. Προφανώς ήταν αναλώσιμοι” κατέθεσε περιγράφοντας την αγωνιώδη προσπάθεια της να μάθει για την κατάσταση του πατέρα της στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αφού πληροφορήθηκε για την σύγκρουση.

Τόνισε, ακόμα, πως ο πατέρας της, είχε αναφέρει και παλιότερα στην ίδια τα προβλήματα που υπήρχαν στον σιδηρόδρομο με βλάβες στις αμαξοστοιχίες και προβλήματα στην επικοινωνία με συχνές παρεμβολές στο σύστημα VHF.

Οι καταθέσεις συνεχίζονται αύριο με τον κ. Αντώνη Ψαρόπουλο να προηγείται, όπως ζήτησε ο ίδιος, διότι έχει την διπλή ιδιότητα του πατέρα θύματος και του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας εκπροσωπώντας εκτός από τον εαυτό του και άλλους συγγενείς θυμάτων.

Η χρονική σειρά των μαρτύρων που θα καταθέσουν, όπως αποφάσισε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, είναι πρώτα οι συγγενείς θυμάτων, μετά οι παθόντες-τραυματίες που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, μετά όσοι δεν δήλωσαν παράσταση και ακολούθως όσοι επιχειρούσαν στο πεδίο μετά την σύγκρουση όπως πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί. Στη συνέχεια θα καταθέσουν μάρτυρες σχετικά με τις συνθήκες του σιδηροδρόμου όπως κλειδούχοι, σταθμάρχες, μηχανικοί και στο τέλος οι Ιατροδικαστές Λάρισας. Η πρόεδρος επεσήμανε πως όλοι οι μάρτυρες που σχετίζονται με την φωτιά και τις έρευνες σχετικά με τα αίτια της θα καταθέσουν μαζί, δηλαδή και οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών και όσοι έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα υποστήριξης της κατηγορίας.

Τόνισε μάλιστα πως το συγκεκριμένο σκέλος της δικογραφίας ήταν το πιο δύσκολο. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ήταν σαν “διάβασμα πανελληνίων για να γίνουν αντιληπτές οι εκθέσεις”.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο, ενώ ακολουθεί ακόμα μια συνεδρίαση την Τετάρτη. Να σημειωθεί πως συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 250.