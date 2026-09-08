Συναγερμός στις Αρχές: Κρατούμενος απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από το Εφετείο Αθηνών το μεσημέρι της Τρίτης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κρατούμενος βρισκόταν υπό την ευθύνη της Δικαστικής Αστυνομίας, όταν κατάφερε να διαφύγει από το δικαστικό μέγαρο. Πρόκειται για 26χρονο Ρομά, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.
Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από το Εφετείο.
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