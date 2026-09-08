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Συναγερμός στις Αρχές: Κρατούμενος απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Intime
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από το Εφετείο Αθηνών το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κρατούμενος βρισκόταν υπό την ευθύνη της Δικαστικής Αστυνομίας, όταν κατάφερε να διαφύγει από το δικαστικό μέγαρο. Πρόκειται για 26χρονο Ρομά, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από το Εφετείο.

Αθήνα Εφετείο Αθηνών

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