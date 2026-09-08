MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αντώνης Μυριαγκός: Είναι καλύτερα να το ζήσεις παρά να μετανιώνεις

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», ο Αντώνης Μυριαγκός παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο των «Νέων», «Weekend Πρόσωπα», και τη Διονυσία Μαρίνου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον έρωτα και στα ρίσκα που μπορεί να αξίζει να πάρει κανείς για να τον ζήσει. Όπως εξομολογήθηκε, ακόμη και όταν ένα δυνατό συναίσθημα μοιάζει να ξεπερνά τα όρια της πραγματικότητας, είναι προτιμότερο να το ακολουθήσεις παρά να κάνεις πίσω από τον φόβο ότι θα πληγωθείς.

-Υπάρχει ένας έρωτας που ν’ αξίζει να ρισκάρεις μια ολόκληρη ζωή γι’ αυτόν;

Ε, ναι, μπορεί και να αξίζει, έχοντας στο μυαλό μου ότι είναι κάπως ρεαλιστικό και σε υπερβαίνει. Αυτό όμως σε κάνει να προσπαθείς και νιώθεις τον εαυτό σου πιο ζωντανό, όταν βάζεις τον πήχη πολύ ψηλά κι έχεις κάποια ιδανικά, κάποιες αξίες πολύ υψηλές που μεταφράζονται και παίρνουν μορφή μέσα από έναν μεγάλο έρωτα…

Ή ακόμα κι από μια μεγάλη φιλία ανθρώπινη, αφού κι από κει υπάρχει έρωτας μ’ έναν τρόπο πλατωνικό. Όσο κι αν ξέρεις ότι αυτά μπορεί να μην είναι ρεαλιστικά και να μην ανταποκρίνονται σε μια πεζή πραγματικότητα, αξίζει να επενδύσεις εκεί, να το ζήσεις. Είναι καλύτερα να το ζήσεις και να έχεις να πεις την ιστορία σου μετά παρά να μετανιώνεις, να κάνεις πίσω και να μη ζήσεις γιατί φοβάσαι ότι θα πληγωθείς.

Αντώνης Μυριαγκός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: Τα νέα ποσά, οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες – Οι μεγάλοι κερδισμένοι

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Τραμπ απειλεί να απαγορεύσει τις πωλήσεις αεροσκαφών της καναδικής Bombardier στις ΗΠΑ

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη εμφάνιση στον ΑΝΤ1 και το καλωσόρισμα του Ν. Χατζηνικολάου – “Έχω τεράστια χαρά”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ρεύμα: “Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να μειώσει τις τιμές;”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Red Code την Τρίτη σε Αττική, Κρήτη, νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς