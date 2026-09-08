Αντώνης Μυριαγκός: Είναι καλύτερα να το ζήσεις παρά να μετανιώνεις

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», ο Αντώνης Μυριαγκός παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο των «Νέων», «Weekend Πρόσωπα», και τη Διονυσία Μαρίνου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον έρωτα και στα ρίσκα που μπορεί να αξίζει να πάρει κανείς για να τον ζήσει. Όπως εξομολογήθηκε, ακόμη και όταν ένα δυνατό συναίσθημα μοιάζει να ξεπερνά τα όρια της πραγματικότητας, είναι προτιμότερο να το ακολουθήσεις παρά να κάνεις πίσω από τον φόβο ότι θα πληγωθείς.

-Υπάρχει ένας έρωτας που ν’ αξίζει να ρισκάρεις μια ολόκληρη ζωή γι’ αυτόν;

Ε, ναι, μπορεί και να αξίζει, έχοντας στο μυαλό μου ότι είναι κάπως ρεαλιστικό και σε υπερβαίνει. Αυτό όμως σε κάνει να προσπαθείς και νιώθεις τον εαυτό σου πιο ζωντανό, όταν βάζεις τον πήχη πολύ ψηλά κι έχεις κάποια ιδανικά, κάποιες αξίες πολύ υψηλές που μεταφράζονται και παίρνουν μορφή μέσα από έναν μεγάλο έρωτα…

Ή ακόμα κι από μια μεγάλη φιλία ανθρώπινη, αφού κι από κει υπάρχει έρωτας μ’ έναν τρόπο πλατωνικό. Όσο κι αν ξέρεις ότι αυτά μπορεί να μην είναι ρεαλιστικά και να μην ανταποκρίνονται σε μια πεζή πραγματικότητα, αξίζει να επενδύσεις εκεί, να το ζήσεις. Είναι καλύτερα να το ζήσεις και να έχεις να πεις την ιστορία σου μετά παρά να μετανιώνεις, να κάνεις πίσω και να μη ζήσεις γιατί φοβάσαι ότι θα πληγωθείς.