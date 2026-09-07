Τραγωδία στους Νέους Πόρους: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 83χρονος Γερμανός τουρίστας

Ακόμη ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις ελληνικές ακτές, καθώς ένας 83χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Γερμανίας, έχασε τη ζωή του το πρωί στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Πόρων Πιερίας.

Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες ότι ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στην παραλία «Παπαπούλι».

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 83χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης προκειμένου να φανούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.