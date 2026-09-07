Χαλκιδική: Σημαντική μείωση παραγωγής της φημισμένης πράσινης ελιάς

Σημαντική μείωση της παραγωγής της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς αναμένουν οι παραγωγοί της Χαλκιδικής, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της συγκομιδής.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλειες έως 40%. Την ίδια ώρα, το πρόβλημα με το νερό γίνεται ολοένα και πιο έντονο στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να ανησυχούν για το μέλλον, όπως αποτυπώνεται στο ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Νίκου Πιτσιακίδη για την ΕΡΤ3.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι εναλλαγές της θερμοκρασίας την άνοιξη, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία που ακολούθησε, άφησαν αρνητικό αποτύπωμα στα δέντρα και επηρέασαν την καρποφορία.

Παρά τη φετινή μείωση, η πράσινη ελιά εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της Χαλκιδικής και τη «βαριά βιομηχανία» του νομού μετά τον τουρισμό. Μεγάλο μέρος της παραγωγής παίρνει τον δρόμο των εξαγωγών, φτάνοντας σε αγορές του εξωτερικού.

Η πράσινη ελιά Χαλκιδικής ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και έχει κατακτήσει σημαντική θέση στις διεθνείς αγορές.

Στη Χαλκιδική καλλιεργούνται 230.000 στρέμματα, τα οποία αποδίδουν κατά μέσο όρο 120.000 τόνους ελιάς. Στον νομό δραστηριοποιούνται περίπου 10.000 παραγωγοί και 150 μεταποιητικές μονάδες, που απασχολούν περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της συγκομιδής, ένα ακόμη μεγάλο ερωτηματικό για τους παραγωγούς είναι η τιμή. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν σε ποια επίπεδα θα κινηθεί φέτος το προϊόν και ζητούν να υπάρχει ξεκάθαρη τιμή πριν παραδώσουν την παραγωγή τους.

Για να παραμείνει, όμως, η φημισμένη πράσινη ελιά της Χαλκιδικής στην κορυφή, οι παραγωγοί ζητούν έργα που θα εξασφαλίσουν την επάρκεια νερού. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο τους θερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες για νερό αυξάνονται σημαντικά, τόσο για τις καλλιέργειες όσο και λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης.