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Κωνσταντής Τζολάκης: Είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας στην Premier League που δεν έχει δεχθεί γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές

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THESTIVAL TEAM

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει συστηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον κόσμο της Premier League.

Πλέον, το δείγμα γραφής του 24χρονου διεθνούς τερματοφύλακα με τη Χαλ Σίτι είναι τρία παιχνίδια και ο απολογισμός εντυπωσιακός. Ο Τζολάκης είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας φέτος στην Premier League, που δεν έχει δεχθεί γκολ.

Στην πρεμιέρα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που η Χαλ είχε νικήσει 2-0. Στη νίκη 1-0 εκτός έδρας επί της Κόβεντρι και στο 0-0 με την Άστον Βίλα. Επόμενος αντίπαλος είναι η Τσέλσι το Σάββατο 12/9 (17:00) στο Λονδίνο.

Μετά τη Χαλ, βρίσκεται η Άρσεναλ που βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αρχή του ντέρμπι με την Τσέλσι (τελικά νίκησε 2-1) και ήταν το πρώτο τέρμα και το μοναδικό φέτος που έχει δεχθεί ο Ράγια. Οι Μάντσεστερ Σίτι, Μπρέντφορντ και Λιντς μετρούν δύο γκολ παθητικό.

Ο Τζολάκης δεν είναι βέβαια πως δεν έχει πιεστεί. Οι αριθμοί το δείχνουν. Αλλά οι αντιδράσεις του και οι αποκρούσεις, τον κατατάσσουν στους κορυφαίους φέτος στην Premier League έως τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σε τρία ματς, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει κρατήσει το μηδέν. Έχει δεχθεί 41 σουτ, έχει 9 αποκρούσεις, 8 σουτ εντός εστίας και η βαθμολογία του είναι μέσο όρο στο 7.9β.

Ο Τζολάκης έχει αναδειχθεί σε δύο από τα τρία ματς, ως ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Ακόμα ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο είναι πως ο τερματοφύλακας της Χαλ έχει αποτρέψει 2,11 γκολ. Δηλαδή από τις αποκρούσεις του περισσότερες από δύο ευκαιρίες θα μπορούσαν να καταλήξουν με την μπάλα στα δίχτυα.

Κωνσταντής Τζολάκης

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