Κωνσταντής Τζολάκης: Είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας στην Premier League που δεν έχει δεχθεί γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει συστηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον κόσμο της Premier League.

Πλέον, το δείγμα γραφής του 24χρονου διεθνούς τερματοφύλακα με τη Χαλ Σίτι είναι τρία παιχνίδια και ο απολογισμός εντυπωσιακός. Ο Τζολάκης είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας φέτος στην Premier League, που δεν έχει δεχθεί γκολ.

Στην πρεμιέρα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που η Χαλ είχε νικήσει 2-0. Στη νίκη 1-0 εκτός έδρας επί της Κόβεντρι και στο 0-0 με την Άστον Βίλα. Επόμενος αντίπαλος είναι η Τσέλσι το Σάββατο 12/9 (17:00) στο Λονδίνο.

Μετά τη Χαλ, βρίσκεται η Άρσεναλ που βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αρχή του ντέρμπι με την Τσέλσι (τελικά νίκησε 2-1) και ήταν το πρώτο τέρμα και το μοναδικό φέτος που έχει δεχθεί ο Ράγια. Οι Μάντσεστερ Σίτι, Μπρέντφορντ και Λιντς μετρούν δύο γκολ παθητικό.

🧤🐯 𝗧𝗭𝗢𝗟𝗔𝗞𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗔 𝗡𝗔𝗠𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗛𝗜𝗠𝗦𝗘𝗟𝗙 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘!



Hull City goalkeeper Konstantinos Tzolakis after his first THREE Premier League games:



🧱 3 clean sheets

🎯 41 shots faced

🥅 8 shots on target faced

🧤 9 saves

⭐️… pic.twitter.com/3DZ4NZ5AYt September 5, 2026

Ο Τζολάκης δεν είναι βέβαια πως δεν έχει πιεστεί. Οι αριθμοί το δείχνουν. Αλλά οι αντιδράσεις του και οι αποκρούσεις, τον κατατάσσουν στους κορυφαίους φέτος στην Premier League έως τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σε τρία ματς, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει κρατήσει το μηδέν. Έχει δεχθεί 41 σουτ, έχει 9 αποκρούσεις, 8 σουτ εντός εστίας και η βαθμολογία του είναι μέσο όρο στο 7.9β.

Ο Τζολάκης έχει αναδειχθεί σε δύο από τα τρία ματς, ως ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Ακόμα ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο είναι πως ο τερματοφύλακας της Χαλ έχει αποτρέψει 2,11 γκολ. Δηλαδή από τις αποκρούσεις του περισσότερες από δύο ευκαιρίες θα μπορούσαν να καταλήξουν με την μπάλα στα δίχτυα.