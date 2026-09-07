Δρυμιώτης: Ο Σαμαράς είναι ένας μνημονιακός κωλοτούμπας – Αν ήμουν στη θέση του δεν θα σκεφτόμουν καν να κάνω κόμμα

Την εκτίμηση ότι αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές το 2027 ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει κάτω από 3% και δεν θα πιάσει το όριο εισόδου στη Βουλή, εξέφρασε απόψε ο εκλογικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης μιλώντας στο Action 24.



Ο κ. Δρυμιώτης επέκρινε έντονα τον κ. Σαμαρά και τον κατηγόρησε ότι με την στάση που κράτησε στο πρώτο μνημόνιο ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για να έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.



«Ο Σαμαράς στην καλύτερη περίπτωση με την Πολιτική Άνοιξη πήρε 4,8% . Αυτό συνέβη πριν κάνει την κωλοτούμπα την μνημονιακή. Είναι και αυτός ένας μνημονιακός κωλοτούμπας. Έλεγε ότι εγώ φοράω παντελόνια και δεν θα ψηφίσω ποτέ μνημόνιο. Τελικά δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο αλλά ψήφισε το δεύτερο και έστρωσε τον δρόμο του Τσίπρα. Αν ψήφιζε το πρώτο μνημόνιο θα είχαμε εναλλαγή εξουσίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές θα ξευτιλιστεί και θα πάει κάτω από 3% Αν ήμουν Σαμαράς δεν θα σκεφτόμουν καν να κάνω κόμμα», είπε μεταξύ άλλων ο εκλογικός αναλυτής.

Σε ερώτηση αν ο Τσίπρας θα είναι δευτερος στις εκλογές ο κ. Δρυμιώτης είπε: «Ο Τσίπρας κάνει προόδους και στρέφεται στο κέντρο ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει μόνο λάθη και στρέφεται στα αριστερά… Ο Τσίπρας έκανε μια δήλωση ότι δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Στρέφει το κόμμα του προς το κέντρο ενώ ο Ανδρουλάκης στρέφει το κόμμα του προς την Αριστερά».

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Δρυμιώτης εκτίμησε ότι θα πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας παρά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. «Είχα πει ότι και πριν και μετά την ΔΕΘ ότι ο Μητσοτάκης θα είναι αυτοδύναμος… Οι πολίτες ψηφίζουν με χαλαρότητα στις δημοσκοπήσεις, το θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να βγάλουν μια κίτρινη κάρτα. Όταν όμως φτάνουν μπροστά στην κάλπη σκέφτονται πολύ πιο συντηρητικά. Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2023 καμία δημοσκόπηση από τις 19 δημοσκοπήσεις δεν πλησίασε το αποτέλεσμα» σημείωσε μεταξύ άλλων.