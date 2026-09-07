MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν θαύμασαν τη 13χρονη κόρη τους στην πρώτη της σόλο συναυλία – Κάθισαν μακριά ο ένας από τον άλλον

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τη 13χρονη κόρη τους Νορθ θαύμασαν ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν, στην πρώτη της σόλο συναυλία, με τους δύο πρώην να κάθονται μακριά ο ένας από τον άλλον.

Η Νορθ Γουέστ έκανε το ντεμπούτο της το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου με ένα sold out live στο Σικάγο και οι δύο γονείς εθεάθησαν να χειροκροτούν και να την εμψυχώνουν στο The Vic Theatre, ενώ βρίσκονταν σε διαφορετικές πλευρές του VIP εξώστη, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν θαυμαστές στα social media.

Δείτε βίντεο

@gala.fr #northwest #kimkardashian #kanye #ye #tiktokmusic ♬ original sound – @galafr

Ο 49χρονος Γουέστ καταγράφηκε να κινείται στον ρυθμό της μουσικής και να τραβά βίντεο με το κινητό του, ενώ η 45χρονη Καρντάσιαν εθεάθη να χαμογελά και να χορεύει.

Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε επίσης βίντεο από τη συναυλία της Νορθ στα Instagram stories της, με πλάνα από το πλήθος που επευφημούσε.

@gala.fr #kimkardashian #northwest #kanye #tiktokmusic #tiktokfashion ♬ original sound – @galafr

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκαν το 2014 και μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Η 45χρονη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου εφτά χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, με τον χωρισμό τους να οριστικοποιείται τελικά τον Νοέμβριο του 2022.

Kanye West Κιμ Καρντάσιαν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα αποπλάνησης και βιασμού ανήλικης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προχωρούν οι μελέτες αποκατάστασης του Κυβερνείου – Πώς θα είναι μετά τις παρεμβάσεις – Δείτε εικόνες

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Δώρα Χρυσικού κινείται νομικά για ψευδείς δημοσιεύσεις για την κατάσταση της υγείας της

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γερμανία: Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών μετά τη νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κωνσταντής Τζολάκης: Είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας στην Premier League που δεν έχει δεχθεί γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Η Μια Άλλη Θήβα, η παράσταση-φαινόμενο σήμερα στο Θέατρο Δάσους