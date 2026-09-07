Ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν θαύμασαν τη 13χρονη κόρη τους στην πρώτη της σόλο συναυλία – Κάθισαν μακριά ο ένας από τον άλλον

Τη 13χρονη κόρη τους Νορθ θαύμασαν ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν, στην πρώτη της σόλο συναυλία, με τους δύο πρώην να κάθονται μακριά ο ένας από τον άλλον.

Η Νορθ Γουέστ έκανε το ντεμπούτο της το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου με ένα sold out live στο Σικάγο και οι δύο γονείς εθεάθησαν να χειροκροτούν και να την εμψυχώνουν στο The Vic Theatre, ενώ βρίσκονταν σε διαφορετικές πλευρές του VIP εξώστη, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν θαυμαστές στα social media.

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Ο 49χρονος Γουέστ καταγράφηκε να κινείται στον ρυθμό της μουσικής και να τραβά βίντεο με το κινητό του, ενώ η 45χρονη Καρντάσιαν εθεάθη να χαμογελά και να χορεύει.

Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε επίσης βίντεο από τη συναυλία της Νορθ στα Instagram stories της, με πλάνα από το πλήθος που επευφημούσε.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκαν το 2014 και μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Η 45χρονη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου εφτά χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, με τον χωρισμό τους να οριστικοποιείται τελικά τον Νοέμβριο του 2022.