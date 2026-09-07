Οι αιχμές της Σίας Κοσιώνη για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μόνο θαύμα δεν περνούν οι Έλληνες

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 και ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού Νίκος Χατζηνικολάου καλωσόρισαν σήμερα Δευτέρα τη Σία Κοσιώνη, η οποία σχολίασε, και μάλιστα με αιχμές, την φετινή ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

«Είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μια αγωνία, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας, και όχι τόσο τεχνοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό, ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι, και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει, ότι “Ελληνικό θαύμα” χωρίς τους ‘Ελληνες, δεν μπορεί να είναι “θαύμα”», δήλωσε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ακούει ο κόσμος για το “θαύμα της ανάπτυξης”, το “θαύμα των υπερπλεονασμάτων” και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Νομίζω ότι η βασική στόχευση, ήταν να στείλει ένα μήνυμα στα, αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία, ακροατήρια, γιατί αυτά είναι ένα πολύ καθοριστικό και σημαντικό στην παρούσα πολιτική συγκυρία κομμάτι του πληθυσμού.

»Δεν ήταν μια ΔΕΘ μέτρων κατά τη γνώμη μου, ήταν μια ΔΕΘ “όχημα” δημιουργίας αφηγήματος για μια επόμενη κυβερνητική θητεία. Εγώ είδα μια ξεκάθαρη προσπάθεια εξευμενισμού, σε πρώτη φάση, αλλά και επαναπατρισμού σε δεύτερη φάση, αυτών των κοινωνικών και πολιτικών ακροατηρίων που έχουν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Και κακά τα ψέματα, εάν έχει μια ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι και του χρόνου στη ΔΕΘ και να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που θα καταφέρει να κερδίσει από τους πολίτες μια τρίτη κυβερνητική θητεία συνεχόμενη, δεν έχει άλλη επιλογή, από το να επανασυστήσει και να αναστήσει τη συμμαχία του 41%».

Από τον σχολιασμό της δεν έλειψε και ρητή αναφορά στο θέμα της έλλειψης μέτρων για την ακρίβεια: «Όλα τα κυβερνητικά σχέδια δοκιμάζονται, όταν συναντιούνται με την πραγματικότητα. Προφανώς κάθε ενίσχυση είναι ευπρόσδεκτη από τους πολίτες, το ερώτημα είναι αν θα την πάρουν και θα το βάλουν στα πόδια, όπως έκαναν και με τον Σημίτη το 2003, ή αν θα την πάρουν και θα δώσουν μια ακόμη ευκαιρία.

»Το μεγάλο πρόβλημα με τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη οι οποίες, κακά τα ψέματα, έχουν μοιράσει χρήμα, έχουν δώσει ενισχύσεις, είναι ότι έχουν πέσει στον κουβά της ακρίβειας. Και εγώ ουσιαστικά, μέτρα για την ακρίβεια δεν είδα, Νίκο. Δίνεις παραπάνω χρήματα στον κόσμο, αν είναι ακριβότερο το σούπερ μάρκετ και ακριβότερα τα ενοίκια, αυτά τα χρήματα πολύ απλά θα πάνε εκεί. Ο κόσμος θέλει φθηνότερο σούπερ μάρκετ και φθινότερα ενοίκια. Έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν μια ανάσα. Δεν θέλει χαρτζιλίκι, θέλει ένα μόνιμο και διατηρήσιμο εισόδημα».