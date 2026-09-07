Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Κόνιτσα – Μάχη των δασοκομάντος με τις φλόγες

Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα.

Όπως μεταδίδει το ertnews, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν οι δασοκομάντος, καθώς και οι δασεργάτες, οι οποίοι προχώρησαν μέσα στο δάσος μέχρι τα απόκρημνα σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει έρπουσα αλλά αργά και καθαρίζει τον βελονοτάπητα ενώ, όπου βρίσκει ξερά και κατάκοιτα γίνεται επικόρυφη.

Από τις υπόλοιπες φωτιές, οι σημαντικότερες σε Ελευθερούπολη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά είναι σε ύφεση.