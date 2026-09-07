MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Κόνιτσα – Μάχη των δασοκομάντος με τις φλόγες

Facebook
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα.

Όπως μεταδίδει το ertnews, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν οι δασοκομάντος, καθώς και οι δασεργάτες, οι οποίοι προχώρησαν μέσα στο δάσος μέχρι τα απόκρημνα σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει έρπουσα αλλά αργά και καθαρίζει τον βελονοτάπητα ενώ, όπου βρίσκει ξερά και κατάκοιτα γίνεται επικόρυφη. 

Από τις υπόλοιπες φωτιές, οι σημαντικότερες σε Ελευθερούπολη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά είναι σε ύφεση.

Κόνιτσα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση για τον Ντιέγκο Κόστα, την Τρίτη τα νεότερα για τον Δημήτρη Γιαννούλη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 λεπτά πριν

Μάνη: Ασθενοφόρο του 1996 με σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα – Αντιδράσεις των κατοίκων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κικίλιας: Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Ιαπωνίας σε ναυτιλία, ναυπηγεία και λιμένες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η σαρωτική επικράτηση της AfD στη Σαξονία- Άνχαλτ αφορά και εμάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Σταύρος Καλαφάτης από 90η ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία εξελίσσονται σε ψηφιακό λιμένα της ΝΑ Ευρώπης

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γερμανία: Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών μετά τη νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ