Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 97 δολάρια το Brent και οδεύει προς τα 100 με φόντο τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλό έξι εβδομάδων τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν δεσμεύθηκε να πλήξει ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή ως απάντηση σε νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον περιουσιακών του στοιχείων, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση μιας σύγκρουσης που έχει ήδη περιορίσει σημαντικά την προσφορά πετρελαίου από την περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,03 δολάρια ή 1,1% και έκλεισαν στα 97,31 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα άγγιξαν και τα 98,06 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου. Η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω της αργίας της Labor Day στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό WTI σημείωνε άνοδο 1,3% ή 1,17 δολαρίων, στα 92,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ ενδοσυνεδριακά έφθασε έως τα 93,29 δολάρια, επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου. Λόγω της αργίας, δεν υπήρξε επίσημη τιμή διακανονισμού τη Δευτέρα.

«Χτυπήστε τις υποδομές μας και θα δεχθείτε χτύπημα», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, σε μια τοποθέτηση που φάνηκε να αποτελεί απάντηση στην προειδοποίηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι ο πετρελαϊκός στόλος της Τεχεράνης είναι «ανυπεράσπιστος».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων και πολεμικών πλοίων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σε μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου που άρχισε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Marisks.

Η Marisks επισήμανε ότι τα εμπορικά δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούνται πλέον σκόπιμα ως μέσα αμοιβαίας οικονομικής πίεσης, με αποτέλεσμα να εξασθενεί σημαντικά η μέχρι πρότινος διάκριση μεταξύ στρατιωτικής αντιπαράθεσης και εμπορικής ναυτιλίας.

Το Brent ενισχύθηκε περίπου 8% την περασμένη εβδομάδα και το WTI σχεδόν 10%, μετά την επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, αναγκάζοντας χώρες να αντλούν από τα αποθέματά τους προκειμένου να αποφύγουν ελλείψεις.

Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη παραγωγό και καταναλώτρια πετρελαίου παγκοσμίως, τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμένων καυσίμων βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα τόσο από τα περσινά επίπεδα όσο και από τον εποχικό μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, σύμφωνα με αναλυτές της PVM Energy.