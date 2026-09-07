Τα δύο πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Έχουν εύνοια σε έρωτα και ευκαιρίες

Στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική τους ζωή, δύο ζώδια φαίνεται να απολαμβάνουν ιδιαίτερη εύνοια την εβδομάδα από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Για αρκετούς, η συγκεκριμένη περίοδος μπορεί να αποδειχθεί απαιτητική, καθώς οι πλανητικές επιρροές και οι ανάδρομες κινήσεις δημιουργούν ένα πιο σύνθετο αστρολογικό σκηνικό. Για τα δύο συγκεκριμένα ζώδια, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική.

Αντί να χρειάζεται να παλεύουν με συνεχείς ανατροπές, φαίνεται πως δέχονται μια επιπλέον δόση αστρικής εύνοιας, που μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν πιο εύκολα στους στόχους τους. Και σύμφωνα με την αστρολογική πρόβλεψη, υπάρχει ένας πλανήτης που παίζει καθοριστικό ρόλο: η Αφροδίτη.

Ταύρος

Ο Ταύρος μπορεί να φημίζεται για την αγάπη του στη ρουτίνα και την ασφάλεια, όμως αυτή την εβδομάδα είναι έτοιμος να εκπλήξει ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό. Η Αφροδίτη, πλανήτης της αγάπης και της αρμονίας, κινείται σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για το ζώδιο και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου το ενθαρρύνει να γίνει πιο εξωστρεφές και ανοιχτό απέναντι στους άλλους.

Έρωτας και φιλία: Η περίοδος ενισχύει την αισιοδοξία και την ανάγκη για επαφή. Ο Ταύρος είναι περισσότερο διαθέσιμος για συναντήσεις, αυθόρμητες κινήσεις και νέες γνωριμίες, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την επιφυλακτικότητά του.

Εργασία και προσωπικά σχέδια: Η εβδομάδα ευνοεί ιδιαίτερα τη συνεργασία. Αντί να προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του, ο Ταύρος καλείται να ακούσει τους γύρω του και να αξιοποιήσει νέες ιδέες. Ίσως μάλιστα διαπιστώσει ότι ένας πιο ομαδικός τρόπος δουλειάς του ταιριάζει περισσότερο απ’ όσο πίστευε.

Χρήματα: Η παρουσία του Ερμή σε ευνοϊκή θέση μέχρι την Πέμπτη ενισχύει την πρακτική του σκέψη. Έτσι, μπορεί να βρει πιο εύκολα λύσεις σε οικονομικά ζητήματα που μέχρι τώρα έμοιαζαν δύσκολα.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, η εβδομάδα από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά με πολύ θετικές προϋποθέσεις. Παρότι η δική του εποχή δεν αρχίζει επίσημα πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη και ο Δίας λειτουργούν ήδη υπέρ του, χαρίζοντάς του μια ιδιαίτερα έντονη γοητεία και αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, ο Ερμής ενισχύει την επικοινωνιακή του ικανότητα, βοηθώντας τον να εκφράζεται με περισσότερη διπλωματία και να χειρίζεται ακόμη και δύσκολες επαγγελματικές συζητήσεις με ψυχραιμία.

Έρωτας και φιλία: Οι διακριτικές κινήσεις, τα όμορφα λόγια και η φυσική γοητεία του Ζυγού μπορούν να αγγίξουν τους άλλους περισσότερο από το συνηθισμένο. Είναι μια περίοδος που ευνοεί τόσο τις νέες γνωριμίες όσο και την αναθέρμανση ήδη υπαρχουσών σχέσεων.

Εργασία και προσωπικά σχέδια: Ο Ερμής είναι ένας σημαντικός σύμμαχος και δίνει στον Ζυγό το πλεονέκτημα στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Είναι η κατάλληλη στιγμή να διεκδικήσει, να προτείνει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, χωρίς να φοβάται να βγει μπροστά.

Χρήματα: Η αυξημένη πνευματική διαύγεια βοηθά να ξεπεραστεί ένα οικονομικό αδιέξοδο. Μια υπόθεση που παρέμενε στάσιμη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να προχωρά, δίνοντας στον Ζυγό την αίσθηση ότι τα πράγματα μπαίνουν ξανά στη θέση τους.