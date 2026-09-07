Κόμμα “Νίκη”: Η Ελλάδα χρειάζεται μια φορολογική πολιτική που θα στηρίζει την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγή, αντί να τις τιμωρεί

Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις ασκεί με ανακοίνωσή της η Νίκη και επαναλαμβάνει τις θέσεις της, μεταξύ άλλων, για «δραστική μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση ΕΦΚ στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα».

«Η κυβέρνηση παρουσίασε στη ΔΕΘ ακόμη ένα πακέτο «ελαφρύνσεων», αφήνοντας ανέγγιχτη την πραγματική φορολογική ασφυξία της ελληνικής οικογένειας.

Ο ΦΠΑ παραμένει στα μνημονιακά ύψη του 24%, ο Ενιαίος Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η άδικη τεκμαρτή φορολόγηση των αυτοαπασχολουμένων διατηρείται, ενώ μειώσεις φόρων και επιβαρύνσεων μετατίθενται ακόμη και έως το 2033, με την κουτοπόνηρη λογική: “ψηφίστε μας σήμερα και τις φοροελαφρύνσεις θα τις δείτε σε μερικά χρόνια” αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και συνεχίζει.

«Η Νίκη προτείνει καθαρές λύσεις, με δραστική μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, με μείωση ΕΦΚ στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα, κατάργηση της οριζόντιας τεκμαρτής φορολόγησης και ουσιαστική αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου.

Ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να δημιουργηθεί από τον περιορισμό της κυβερνητικής σπατάλης για υπερκοστολογημένες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις, την έκτακτη εισφορά τεκμηριωμένων υπερκερδών σε τράπεζες, διυλιστήρια, εταιρείες ενέργειας και την καταπολέμηση των πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια φορολογική πολιτική που θα στηρίζει την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγή, αντί να τις τιμωρεί», καταλήγει η ανακοίνωση.