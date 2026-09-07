ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να απαγορεύσει τις πωλήσεις αεροσκαφών της καναδικής Bombardier

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι δεν θα επιτρέπεται στο εξής στην αεροναυπηγική εταιρεία Bombardier, που εδρεύει στον Καναδά, να πουλάει αεροσκάφη της στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός και αν μεταφέρει την παραγωγή της στη χώρα.

«Όχι άλλες πωλήσεις Bombardier στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προϊόντα της δεν είναι αρκετά καλά» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αν θέλουν την αγορά μας, πρέπει να κατασκευάζουν εδώ και να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν την Αμερική σαν κουμπαρά», πρόσθεσε.

Η Bombardier δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε εμπορικό πόλεμο.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ανακαλούν την πιστοποίηση των επιχειρηματικών τζετ Bombardier Global Express και απείλησε με δασμούς 50% σε όλα τα αεροσκάφη που κατασκευάζονται στον Καναδά, μέχρι να λάβουν πιστοποίηση από τις καναδικές ρυθμιστικές αρχές ορισμένα αεροσκάφη που της αμερικανικής ανταγωνίστριας εταιρείας Gulfstream. Τίποτα από τα δύο δεν συνέβη, αλλά τον επόμενο μήνα ο Καναδάς έδωσε πιστοποίηση σε πολλά αεροσκάφη της Gulfstream.