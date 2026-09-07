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Συμφώνησε με Άουγκσμπουργκ για τον Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ – Την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης

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THESTIVAL TEAM

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Ο «δικέφαλος του βορρά» ήρθε σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για τον 29χρονο Κροάτη χαφ, Κρίστιαν Γιάκιτς, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται να έρθει αύριο, Τρίτη (08/09, 11:15), στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο διεθνής μέσος βρισκόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες στα «ραντάρ» του ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να είχαν βρει τις λεπτομέρειες μιας πιθανής συνεργασίας, την ώρα που ο γερμανικός σύλλογος έβαζε εμπόδια στο «deal», ζητώντας υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως τόνισε ο ρεπόρτερ της ομάδας, τις επόμενες ώρες αναμένεται να μάθουμε τη συνθήκη με την οποία έρχεται ο έμπειρος χαφ στον ΠΑΟΚ, δηλαδή αν η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν ή όχι.

Από τον Γενάρη του 2024, όταν και φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, ο Γιάκιτς κατέγραψε με τον σύλλογο της Βαυαρίας 78 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ του, μετά και την προ δύο ημερών απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα για τις θέσεις των στόπερ.

ΠΑΟΚ

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