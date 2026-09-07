Υπ. Πολιτισμού: Εκτός αρμοδιότητάς μας η συναυλία του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ξεκάθαρη θέση αναφορικά με τη διεξαγωγή της πολυαναμενόμενης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη λαμβάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, βάζοντας τέλος στα σενάρια και τις απορίες που προέκυψαν γύρω από τη θέση της σκηνής που βρίσκεται μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σε σχετική ερώτηση που υπεβλήθη από δημοσιογράφους για το αν το Υπουργείο εμπλέκεται στις αδειοδοτήσεις ή στον έλεγχο του χώρου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το μουσικό γεγονός, η επίσημη απάντηση ήταν κατηγορηματική:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο.»