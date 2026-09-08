Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 10:46 σήμερα το πρωί στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος, 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα, βόρεια του Αιτωλικού.

Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 13 χιλιόμετρα, νότια από το Αγρίνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί, το μεσημέρι της Δευτέρας (07/09), ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.