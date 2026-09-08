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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δύο όμοιες επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δύο επιθέσεις με την ίδια μεθοδολογία και χρήση χειροβομβίδας σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας τα ξημερώματα της Τρίτης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 σε κατάστημα επί της οδού Αχαρνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ ο δράστης αφού χρησιμοποίησε μια σχάρα από φρεάτιο για να σπάσει τη τζαμαρία της επιχείρησης, στη συνέχεια πέταξε μια χειροβομβίδα.

Με τον ίδιο τρόπο στις 4:55 σημειώθηκε η επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στα δύο καταστήματα βρίσκονται στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στον δράστη.

Αθήνα

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