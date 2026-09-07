Απίθανο σκηνικό: Νεόνυμφο ζευγάρι έκανε φωτογράφιση γάμου και έπεσαν στο… ποτάμι – Δείτε βίντεο

Η μία ατυχία μετά την άλλη έτυχε σε ζευγάρι από την Αγγλία την ημέρα του γάμου του, με την χειρότερη να είναι η βουτιά στο ποτάμι ενώ πόζαραν για τις γαμήλιες φωτογραφίες.

Οι 46χρονοι Τζέιμι και Μισέλ Γουέιντ φωτογραφίζονταν δίπλα στον ποταμό Bure στο Νόρφολκ, όταν ανέβηκαν σε ένα κανό. Ωστόσο, έχασαν την ισορροπία τους και κατέληξαν στο νερό με τα γαμήλια ρούχα τους. Η Μισέλ φορούσε νυφικό αξίας 1.800 λιρών. Η Μισέλ, η οποία εργάζεται ως αιμολήπτρια, θυμάται ότι καθώς βυθίζονταν στο νερό σκεφτόταν πως δεν μπορούσε να πέσει, καθώς φορούσε το νυφικό της, αξίας 1.800 λιρών και είχε μόλις φτιάξει τα μαλλιά της. «Φορούσα αυτό το φόρεμα μόνο δύο ώρες. Βυθιστήκαμε σαν τον Τιτανικό», είπε.

Το ζευγάρι αποκάλυψε ότι το περιστατικό ήταν ένα από τα πολλά απρόοπτα της ημέρας, κανένα όμως δεν κατάφερε να τους χαλάσει τη διάθεση και σύμφωνα με τους ίδιους, οι φωτογραφίες από την πτώση τους στο ποτάμι αποτύπωναν τελικά απόλυτα την ημέρα τους: «Εντελώς απροσδόκητη, ελαφρώς χαοτική, μουσκεμένη, απολύτως ξεκαρδιστική και γεμάτη αγάπη».

Η Μισέλ και ο Τζέιμι, που εργάζεται ως οικοδόμος, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο σχολείο το 1993 και έγιναν ζευγάρι, προτού χωρίσουν καθώς ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους ως ενήλικες. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά τυχαία το 2016, σε πάρκινγκ της Tesco. Ο Τζέιμι είχε επιστρέψει στο Νόρφολκ όταν είδε τη Μισέλ και αποφάσισε να της μιλήσει, φοβούμενος ότι αν δεν το έκανε εκείνη τη στιγμή, δεν θα το έκανε ποτέ.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2021 πάνω σε ένα σκάφος και έκτοτε είναι αχώριστο. Η πορεία τους όμως μέχρι τον γάμο δεν ήταν εύκολη, καθώς η Μισέλ είχε υποστεί αρκετές αποβολές και μία εξωμήτρια εγκυμοσύνη. Επίσης, είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν το 2025, όμως ανέβαλαν τον γάμο μετά τον θάνατο του πατέρα του Τζέιμι και της μητέρας της Μισέλ.

Τελικά, στις 29 Αυγούστου παντρεύτηκαν στο Μουσείο του Κάστρου του Νόριτς, αντιμετωπίζοντας όμως περισσότερα απρόοπτα. Αρχικά, η Μισέλ ξέχασε την ανθοδέσμη της και χρειάστηκε να επιστρέψει, περνώντας μάλιστα από τον Τζέιμι στον δρόμο, ενώ το ζευγάρι είχε φροντίσει να μην συναντηθεί όλο το προηγούμενο βράδυ. Κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής, άνοιξαν οι ουρανοί και η καταρρακτώδης βροχή έκανε το κομφετί να κολλήσει πάνω στους καλεσμένους.

Όταν το ζευγάρι ξεκίνησε να φωτογραφίζεται, άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς και ο φωτογράφος τους ενημέρωσε ότι δεν θα μπορούσαν να τραβήξουν τη φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα. Έτσι, έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν. Τότε, ο Τζέιμι και η Μισέλ μπήκαν διστακτικά στο κανό, όμως έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν στο ποτάμι.

Σαν να μην έφτανε αυτή η ατυχία, ένας καλεσμένος έσπευσε να δει αν ήταν καλά, αλλά γλίστρησε και έσπασε το πόδι του.

Το ζευγάρι επέστρεψε στη δεξίωση, προκαλώντας την έκπληξη των περίπου 120 καλεσμένων. Ο Τζέιμι είπε ότι αντιμετώπισαν το περιστατικό με ψυχραιμία. «Η Μισέλ έδειχνε απολύτως εκπληκτική πριν και μετά το βάψιμο. Απλώς τίναξε τα βρεγμένα μαλλιά της, ίσιωσε το φόρεμά της και με αγκάλιασε σφιχτά», περιέγραψε και εξήγησε ότι ο ίδιος πέρασε το υπόλοιπο βράδυ αδειάζοντας νερό από τις μπότες του.

Στο τέλος, η νύφη είχε ένα ακόμα ατύχημα καθώς πάτησε κατά λάθος πάνω στο μηχάνημα των πυροτεχνημάτων και έκαψε το δάχτυλο του ποδιού της.

Το ζευγάρι, που χρειάστηκε να ξεπεράσει πολλές δυσκολίες μέχρι να φτάσει στον γάμο του, πρόκειται να ταξιδέψει αυτόν τον μήνα στην Κέρκυρα για τον μήνα του μέλιτος. Η Μισέλ, πάντως, αστειεύτηκε πως μάλλον θα πρέπει να πάρουν μαζί τους και έναν διασώστη.