Η ρομαντική απόδραση της Κέιτι Χολμς με τον σύντροφό της στη λίμνη Κόμο, τα ακροβατικά πάνω στο σκάφος και οι πόζες με μπικίνι – Δείτε εικόνες

Μία ρομαντική απόδραση στη λίμνη Κόμο απόλαυσε η Κέιτι Χολμς με τον σύντροφό της και μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media, δείχνοντας τα ακροβατικά της πάνω στο σκάφος, καθώς και τις πόζες με μπικίνι.

Η 47χρονη ηθοποιός, η οποία τον Αύγουστο επισημοποίησε τη σχέση της με τον καλλιτέχνη Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι στο Instagram, μοιράστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ένα στιγμιότυπο στο Instagram, από το ταξίδι της με τον 39χρονο, ενώ έκαναν βόλτα στη λίμνη την ώρα που ο ήλιος έδυε, όπου φορούσε ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ.

Ο σύντροφός της, ο οποίος είχε επιλέξει ένα total black σύνολο, την κρατούσε στην αγκαλιά του και εκείνη του χαμογελούσε.

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