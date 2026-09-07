ΑΑΔΕ: Νέος τρόπος τελωνισμού για τους εξαγωγείς – Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Σε εφαρμογή τίθεται από την ΑΑΔΕ ο Κεντρικός Τελωνισμός στην Εξαγωγή για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (ΑΕΟ), παράλληλα με την πλήρη εφαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES) στα ελληνικά τελωνεία.

Η νέα διαδικασία αποτελεί τελωνειακή απλούστευση που προωθεί η ΑΑΔΕ, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες μέσω ενός ελέγχου σε κάποιο τελωνείο, ακόμη και όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε διαφορετικό τελωνείο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1176/2026), καθορίζει τους όρους για την έκδοση των σχετικών αδειών χρήσης.

Η νέα απλούστευση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τους ΑΕΟ, μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας, δίνει τη δυνατότητα υποβολής της τελωνειακής διασάφησης στο τελωνείο της έδρας τους στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί ως τελωνείο ελέγχου. Τα εμπορεύματα μπορούν να προσκομίζονται σε διαφορετικό τελωνείο της χώρας ή σε τελωνείο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί ως τελωνείο προσκόμισης.

Με την εφαρμογή της διαδικασίας, η Ελλάδα γίνεται το 11ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει στον Κεντρικό Τελωνισμό στην Εξαγωγή, μαζί με την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με την ΑΑΔΕ. παρέχει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχειρησιακή λειτουργία των εξαγωγέων και της ελληνικής διασυνοριακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η νέα απόφαση καθορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του μέτρου και συγκεκριμένα:

Τις αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση των κριτηρίων και την έκδοση των αδειών χρήσης Κεντρικού Τελωνισμού στην Εξαγωγή

Τους οικονομικούς φορείς που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση

Τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την έκδοση της σχετικής άδειας

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η υιοθέτηση του Κεντρικού Τελωνισμού προσφέρει άμεσα οφέλη στην επιχειρησιακή λειτουργία των εξαγωγέων.

Μείωση διοικητικού φόρτου: Οι επιχειρήσεις έχουν ένα ενιαίο σημείο επαφής, το τελωνείο ελέγχου, για την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής.

Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας: Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κόστους μέσω των κεντρικοποιημένων διαδικασιών.

Συγκέντρωση πόρων: Η ομοιομορφία των πρακτικών βελτιώνει την ακρίβεια των στοιχείων και αυξάνει τη συμμόρφωση.

Άμεση ανταλλαγή δεδομένων: Οι διαδικασίες για τον τελωνισμό και τη διενέργεια ελέγχων γίνονται αυτοματοποιημένα και γρήγορα.

Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου: Περιορίζεται το κόστος των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, ενώ μειώνεται και ο χρόνος διεκπεραίωσης των εξαγωγών.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: Ενισχύεται η παρουσία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Η λειτουργικότητα του Κεντρικού Τελωνισμού στην Εξαγωγή είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του AES μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες > Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών AES P1.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.

Τηλεφωνικά, μπορούν να καλούν στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00.

Ψηφιακά, μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία my1521, η οποία είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Εξαγωγές (Export) > Διαδικασία εξαγωγής (AES P1) > Υποβολή διαδικασίας εξαγωγής (AES P1).