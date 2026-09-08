Φλωρίδης: Έρχεται νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των πολυκατοικιών, αλλάζει νόμος του 1929

Αλλαγή νόμου του 1929 που διέπει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΡΤnews και τις «Συνδέσεις», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην πολιτική επικαιρότητα, την Τουρκία και τις επόμενες εκλογές.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι η σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

Το νέο πλαίσιο αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών σε κοινές ιδιοκτησίες, δηλαδή κυρίως στις πολυκατοικίες, και έρχεται να αντικαταστήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που ανάγεται στο 1929. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανόνες για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια.

«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν αποφάσεις.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δημιουργώντας σοβαρά περιουσιακά προβλήματα.

Τέμπη: Πολλοί προσπάθησαν να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη – Τώρα όλα θα είναι φανερά

«Έκαναν τα πάντα να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη, διότι όσο η δίκη δεν ξεκινούσε, η υπόθεση παρέμενε στο σκοτάδι και προσφέρονταν για πολιτική εκμετάλλευση. Η ελληνική Δικαιοσύνη διεκπεραίωσε, όσον αφορά την ανάκριση και την διοίκηση μια υπόθεση σε τρία χρόνια, ενώ οι αντίστοιχες υποθέσεις για αντίστοιχες υποθέσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία κάνουν εννέα χρόνια για να ξεκινήσουν», είπε ο κ. Φλωρίδης, ενώ υπενθύμισε «άγριες επιθέσεις επειδή κάποιοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτή την εθνική τραγωδία».

Έχω προκαλέσει πολλούς να μου πουν αν στην Ευρώπη υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος, είπε ο κ. Φλωρίδης σχετικά με τον χώρο διεξαγωγή της δίκης. «Έκαναν μια φασαρία στην αρχή επίτηδες Και τώρα, εκεί που υποτίθεται ότι δεν χώραγαν, στη δίκη καθημερινά είναι 20 άτομα σε μια αίθουσα που παίρνει 450» είπε.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της δίκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των συνεδριάσεων, τις ερωτήσεις των συνηγόρων και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που θα παρουσιαστεί.

«Η ελληνική Νομοθεσία δεν επέτρεψε κόμμα στον Κασιδιάρη»

«Έχει η ελληνική νομοθεσία προβλέψεις και για τους εγκληματίες και για όλους και την προηγούμενη φορά που προσπάθησε ο Ηλίας Κασιδιάρης να κάνει κάτι ο ίδιος ο Άρειος Πάγος είπε ότι η ελληνική νομοθεσία δεν το επιτρέπει», τόνισε ο κ. Φλωρίδης προσθέτοντας ότι πρόκειται για « εγκληματική οργάνωση από τραμπούκους και ανθρώπους της νύχτας που καταδικάστηκαν και έμειναν στη φυλακή».

«Όχι, να δώσουμε τώρα το φωτοστέφανο σε έναν εγκληματία», τόνισε.

ΔΕΘ και μερίσματα

«Η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι το βήμα όπου ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη διανομή του λεγόμενου κοινωνικού μερίσματος από την πρόοδο της οικονομίας. Πέρυσι, η ενίσχυση των εισοδημάτων και κυρίως των μισθωτών, των εργαζομένων προήλθε από τη μείωση της φορολογίας και φέτος είναι διαφορετικές ενισχύσεις, που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει πάρει, αυτά που αφορούν τις μειώσεις των προκαταβολών φόρου αφορούν τις επιχειρήσεις», είπε ο κ. Φλωρίδης ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον κουμπαρά για τη νέα γενιά.

«Αυτό το μέτρο είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί που θα έχει γίνει δεκαοχτώ χρονών να έχει ένα κουμπαρά εξασφαλισμένο που θα είναι από 65 χιλιάρικα και από αυτά τα χρήματα τα μισά θα τα έχει βάλει το κράτος», ανέφερε.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μία μέρα ακυβέρνητη – Θα γίνει το ντου από απέναντι»

Σαφές μήνυμα για τους κινδύνους που, όπως υποστήριξε, εγκυμονεί για τη χώρα μια περίοδος ακυβερνησίας έστειλε συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με ένα κρίσιμο δίλημμα για τη διακυβέρνηση και την εθνική ασφάλεια.

«Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα καίριο δίλημμα: μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην Τουρκία, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας: «Εάν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επικαλέστηκε την κρίση στον Έβρο το 2020, υποστηρίζοντας ότι τότε υπήρξε «κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα» και πως, εάν δεν υπήρχε κυβέρνηση, «η χώρα θα καταλυόταν και μάλιστα χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τουρκική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ανάγκη ύπαρξης κυβέρνησης που να μπορεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Φανταστείτε λοιπόν να πας σε ακυβερνησία επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και τότε θα είσαι εκτεθειμένη», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα και την κρίση των Ιμίων.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μία μέρα» ακυβέρνητη, υπογράμμισε ο Γιώργος Φλωρίδης, επισημαίνοντας ότι η χώρα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης και των σχέσεών της με την Τουρκία, δεν έχει την πολυτέλεια μιας παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας.

Φλωρίδης για κόμμα Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα – Δεν υπάρχει πουθενά

«Πολλή φασαρία για το τίποτα» χαρακτήρισε ο Γιώργος Φλωρίδης τη συζήτηση περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.

«Εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, εξαγγέλλεται ένα κόμμα Σαμαρά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια κουρασμένη ιστορία, η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει».

Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ακόμη ότι η συζήτηση γύρω από ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

«Ασχολούμαστε τώρα όλη την ώρα με ένα πράγμα που δεν υπάρχει», είπε, ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης του κόμματος σημείωσε: «Ας γίνει επιτέλους. Αν μπορεί να γίνει και όλη αυτή η μυθολογία…».

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς δεν διαθέτει την απαραίτητη δυναμική για να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. «Δεν το κάνει επειδή δεν μπορεί μέχρι στιγμής να το κάνει. Δεν έχει κόσμο να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι «ο κόσμος» ενδιαφέρεται περισσότερο για τα πραγματικά προβλήματά του και όχι για τα σενάρια περί νέων κομμάτων.