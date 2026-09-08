Ζαχαράκη για τις καταστροφές στις εστίες του ΑΠΘ: “Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται – Ο νόμος για τους ενόχους είναι σαφής”

«Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ για το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

«Ο νόμος είναι πολύ σαφής και πολύ πιο αυστηρός από πέρσι και η ευθύνη προσωποποιείται», σημείωσε, εξηγώντας πως αν οι ένοχοι είναι «εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας -εννοώ αν είναι φοιτητής, ξέρει ότι υπάρχουν άμεσα μέσα ούτως ή άλλως απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας και βέβαια, αν είναι εκτός, προφανώς επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η Δικαιοσύνη».

«Το υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία χρόνια, και οι προκάτοχοί μου κι εγώ δεν κάνουμε καθόλου πίσω σε αυτό», υπογράμμισε, ενώ με αφορμή επίσκεψή της τόσο στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ όσο και στις εστίες, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι «δεν θα σταματήσουμε το μεγάλο μας σχέδιο αναδόμησης και των υποδομών, αλλά κυρίως, της εμπέδωσης του υψηλού κύρους στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο».

«Αυτές οι εικόνες, πραγματικά, δεν θέλουμε να επαναληφθούν, αλλά κι αν επαναληφθούν να ξέρουν όλοι ότι και ο νόμος θα είναι σαφής, αλλά κυρίως εμείς θα είμαστε εκεί άμεσα για να το αποκαταστήσουμε».