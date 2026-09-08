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Ξήλωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του ΑΠΘ – Δείτε φωτο

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THESTIVAL TEAM

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Άτομα που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο ξήλωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις A’ φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως τονίζουν μέσω σχετικής ανάρτησης σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, το σύστημα ξηλώθηκε την ίδια μέρα που τοποθετήθηκε. “Με το σύστημα αυτό αποκλειόταν η πρόσβαση σε όλους τους μη εστιακούς φοιτητές, απαγορεύοντας έτσι την είσοδο σε επισκέπτες, σε πολιτιστικούς και πολιτικούς χωρους, σε νεολαίους της ευρύτερης περιοχής καθως και στο εστιατόριο, που στεγάζονται στα κτήρια των φοιτητικών εστιών”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τονίζεται ακόμα πως “τα πανεπιστήμια ειναι χώροι που πρέπει να καλλιεργούνται ελεύθερες προσωπικότητες και αυτό δε γίνεται με κάμερες, τουρνικέ και προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση. Οι φοιτητικές εστίες ειναι σπίτια και όποιος δε μπορεί να το αντιληφθεί θεωρείται επικίνδυνος”.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σήμερα Παρασκευή ξηλώσαμε αυθημερών το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες Α.Π.Θ. Το σύστημα αυτό αποτελούνταν απο card readers, και ηλεκτρονικό κυπρί. Με το σύστημα αυτό αποκλειόταν η πρόσβαση σε όλους τους μη εστιακούς φοιτητές, απαγορεύοντας έτσι την είσοδο σε επισκέπτες, σε πολιτιστικούς και πολιτικούς χωρους, σε νεολαίους της ευρύτερης περιοχής καθως και στο εστιατόριο, που στεγάζονται στα κτήρια των φοιτητικών εστιών.

Ο διευθυντής Λευτέρης Καραμάνης προχώρησε σε αυτή την κίνηση ενώ του είχε γίνει ξεκάθαρο σε πάρα πολλές παρεμβάσεις ποιά θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά του οταν προκύπτουν τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Αντί να είναι παρών στα ζητήματα των φοιτητών και των κινημάτων αυτοεξορίστηκε σε ένα γραφείο μακριά απο τις εξελίξεις εθελοτυφλώντας απέναντι στα προβλήματα που του μετέφεραν οι φοιτητές.

Ειναι χαρακτηριστική η φράση που είχε πεί : “Σιγά μη χάσω εγώ τη δουλειά μου για εσάς”, σε παρέμβαση για το ιδιωτικό συμφωνητικό που ειχε γίνει τους προηγούμενους μήνες. Τα πανεπιστήμια ειναι χώροι που πρέπει να καλλιεργούνται ελεύθερες προσωπικότητες και αυτό δε γίνεται με κάμερες, τουρνικέ και προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση. Οι φοιτητικές εστίες ειναι σπίτια και όποιος δε μπορεί να το αντιληφθεί θεωρείται επικίνδυνος”.

Δείτε τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου:

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