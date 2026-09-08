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“Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα”: Προκλητικό τραγούδι από σλαβόφωνους σε πανηγύρι της Φλώρινας – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που απεικονίζει μια ομάδα από σλαβόφωνους κατοίκους σε χωριό της Φλώρινας να τραγουδούν στον δρόμο παραδοσιακά πατριωτικά τραγούδια υπέρ των Σκοπίων, με μερικούς… όχι και πολύ φιλικούς προς την Ελλάδα στίχους.

Συγκεκριμένα, στο χωριό Μελίτη της Φλώρινας, μια περιοχή με πολλούς σλαβόφωνους κατοίκους, μια ομάδα ανθρώπων βρέθηκε σε μια υπαίθρια γιορτή και τραγούδησαν και χόρεψαν το τραγούδι “Alexandar Car Makedonski (Ο Αλέξανδρος είναι βασιλιάς της Μακεδονίας)”, της Suzana Spasovska, ιδιαίτερα γνωστή για την πορεία της στο λαϊκό και το παραδοσιακό τραγούδι της γειτονικής χώρας.

To βίντεο κοινοποίησε ο λογαριασμός Egejski Glas (Φωνή του Αιγαίου) με την περιγραφή «Νεαροί Μακεδόνες από την Ovčari Lerinsko γνωρίζουν την μακεδονική γλώσσα πολύ καλά και τραγουδούν μακεδονικά πατριωτικά τραγούδια ακόμα καλύτερα».

Ovčari Lerinsko είναι η ονομασία του χωριού της Μελίτης στην σλάβικη γλώσσα.

Οι στίχοι αναφέρονται στον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο και παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη εθνική αφήγηση για την αρχαία Μακεδονία. Σε χαρακτηριστικό σημείο αναφέρεται ότι «οι Έλληνες έκαναν λάθος», ενώ το τραγούδι καταλήγει με τη φράση «Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα».

Δείτε το βίντεο:

Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε μια διαχρονική αντιπαράθεση που εμφανίζεται κατά καιρούς σε πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής: για ορισμένους, η χρήση της τοπικής σλαβικής γλωσσικής και μουσικής παράδοσης αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωριών της Φλώρινας, ενώ για άλλους, τραγούδια με αναφορές στην «απελευθέρωση» της Μακεδονίας ή με ευθείες επιθέσεις κατά των Ελλήνων, αποτελούν έκφραση αλυτρωτικού εθνικισμού.

Στο βίντεο πάντως έχουν σχολιάσει κάτοικοι και των δύο χωρών με την σκοπιανή μεριά να έχει σχόλια όπως «Μπράβο, συνεχίστε έτσι, Μακεδόνες μας!» ή «Μπράβο Μακεδόνες, ας γίνουμε αληθινοί πατριώτες σαν εσάς».

Από την ελληνική μεριά τα σχόλια είναι πιο «έντονα», με τους χρήστες να στέκονται απέναντι στον αλυτρωτισμό των γειτόνων.

Φλώρινα

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