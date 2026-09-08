Απελάσεις μεταναστών, απαγόρευση της σημαίας Pride και πατριωτισμός – Το όραμα του AfD για τη Γερμανία

Αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής στη Γερμανία, απαγόρευσης της σημαίας Pride στα σχολεία, διαφορετικές τάξεις για παιδιά προσφύγων και προώθηση της γερμανικής εθνικής ταυτότητας, περιλαμβάνονται στη βάση του προγράμματος του AfD.

Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» κατέλαβε τελικά, την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, κερδίζοντας το 44% των ψήφων.

Στο τώρα, ο αντιμεταναστευτικός και φιλορωσικός πολιτικός σχηματισμός ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ ως πρότυπο και για την υπόλοιπη Γερμανία, διεκδικώντας να θέσει σε ισχύ πολιτικές που έχουν στο επίκεντρο την προώθηση του πατριωτισμού. Ο AfD υπολείπεται 3 εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει είτε να βρει κάποιον εταίρο ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, είτε να προσπαθήσει να κυβερνήσει από μειοψηφική θέση.

Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχει μεγάλη περίπτωση οι ιδέες του προεκλογικού προγράμματος να μην υλοποιηθούν ποτέ καθώς τα κυρίαρχα κόμματα στη Γερμανία αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD, στο πλαίσιο αυτού που έχει ονομαστεί «τείχος προστασίας» κατά της ακροδεξιάς.

Η ηγεσία του AfD επικεντρώνεται στο να καταλήξει με συμφωνία με το ακροαριστερό κόμμα BSW, το οποίο τη Δευτέρα επέκρινε το «τείχος προστασίας» και το οποίο συμμερίζεται μέρος της κριτικής του AfD για τις πολιτικές της Γερμανίας απέναντι στη μετανάστευση και την Ουκρανία.

Οι ηγέτες του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ «φλερτάρουν» επίσης με την πιο δεξιά πτέρυγα των κυρίαρχων συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) -αν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία.

Οι συζητήσεις σχετικά με πιθανές συμμαχίες θα είναι κρίσιμες για τη μελλοντική κατεύθυνση του κρατιδίου, καθώς το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας δίνει στα 16 κρατίδια σημαντικό έλεγχο σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η αστυνόμευση και η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Το μανιφέστο των 258 σελίδων του κόμματος αναδεικνύει τους στόχους του για το κράτος, σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής

Στην «καρδιά» του οράματος του κόμματος βρίσκεται η αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης απέλασης παράτυπων μεταναστών, της επέκτασης των μαζικών κέντρων κράτησης και της επιστροφής μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στη χώρα καταγωγής τους -μια πολιτική που αναφέρεται ως «επαναμετανάστευση».

Το AfD υποστηρίζει ότι η περιοχή έχει «εξαντλήσει» την ικανότητά της να δέχεται πρόσφυγες, «όχι μόνο όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας, αλλά και την ταυτότητα».

Ο Γιοχάνες Κις, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Έλσε-Φρένκελ-Μπρούνσβικ (EFBI) για την Έρευνα για τη Δημοκρατία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, λέει ότι η μεταναστευτική πολιτική είναι από τις πιο δύσκολες στην εφαρμογή της, καθώς τα κρατίδια περιορίζονται από ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.

Εκπαίδευση και woke ατζέντα

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του AfD στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ, έχει ήδη δεσμευτεί να αναθεωρήσει το σχολικό πρόγραμμα της Σαξονίας-Άνχαλτ και να «αποϊδεολογικοποιήσει» το σχολείο.

Μέσα στο σχέδιό του συμπεριλαμβάνεται η απαγόρευση της σημαίας Pride και η προώθηση των «παραδοσιακών» γερμανικών αξιών.

Το AfD θέλει τα σχολικά μαθήματα να επικεντρωθούν στις περιόδους της γερμανικής ιστορίας πριν από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και λιγότερο στο ναζιστικό παρελθόν της χώρας, ώστε οι Γερμανοί να ξεπεράσουν την ενοχή και να επικεντρωθούν στην εθνική υπερηφάνεια.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και διαφορετικές τάξεις για τα παιδιά των προσφύγων, αλλά και μια διδασκαλία σχεδιασμένη να μεταφέρει το μήνυμα ότι η παραμονή στη Γερμανία είναι προσωρινή.

Προώθηση της γερμανικής ταυτότητας

Το AfD έχει υποσχεθεί αυτό που αποκαλεί «νέα, πατριωτική πολιτιστική πολιτική», υποστηρίζοντας ότι οι θεσμοί θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της γερμανικής εθνικής ταυτότητας.

Το AfD έχει υποσχεθεί να σταματήσει τη χρηματοδότηση αυτού που αποκαλεί «αντιγερμανική» τέχνη και διαβεβαιώνει ότι οι καλλιτέχνες και τα ιδρύματα που επιθυμούν κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να υπογράψουν μια δέσμευση ότι δεν θα περιφρονούν τη Γερμανία και τον πολιτισμό της.

Για παράδειγμα, το κείμενο αναφέρει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του κρατιδίου έδωσε υπερβολική πολιτιστική σημασία στο Μπάουχαους, την περίφημη σχολή τέχνης της Γερμανίας, ως μέρος της ατζέντας της «σύγχρονης σκέψης».

Για το AfD, το κίνημα δεν διαθέτει επαρκή γερμανική ταυτότητα.

«Το AfD επιτίθεται στο Μπάουχαους, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί πριν από 100 χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ στο Associated Press.

«Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημοκράτες, είτε κλίνουν συντηρητικά είτε αριστερά, αντιστέκονται σε αυτό», κατέληξε.