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Φωτιά στον Αετό Καρύστου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε στην Κάρυστο, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αετός το πρωί της Τρίτης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους της περιοχής και τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αετός Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Επί τόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, ο Δήμος Καρύστου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες.

Κάρυστος Φωτιά

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