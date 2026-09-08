Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ανακοινώσαμε ακούνε τις ανάγκες της κοινωνίας

Τις αλλαγές που επέρχονται με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην 90ή ΔΕΘ, εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, ενώ απάντησε σε ερωτήσεις για την οικονομία και την επικαιρότητα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πιερρακάκης είπε τα εξής:



-Για τον χαρακτήρα των μέτρων και εάν απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας:



«Αυτά τα μέτρα εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε, πραγματικά, σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον «κουμπαρά» αλλά και θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας.



Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που κάνουμε, όπως στις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα 400 ευρώ, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μικτά, αυτό είναι ένα καθαρό ποσό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη αρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δασκάλους, ένστολους, υγειονομικούς. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα».



-Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας:



«Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό το ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, και θα εξειδικεύσει αύριο (σ.σ. σήμερα) ο κύριος Παπασταύρου, ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών από την άλλη».



-Για το πώς θα αντιμετωπισθεί το θέμα του κόστους ενέργειας ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα:



«Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως προέδρου του Eurogroup στους συναδέλφους μου, σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πρέπει να έχεις και μέτρα βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το κάναμε, το κάνουμε, το έχετε δει. Αλλά, από εκεί και πέρα το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα. Στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα. Είναι πολύ πιο σοβαρή αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμα. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο πρωθυπουργός. Να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Το «επαρκεί», ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα κι αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.



Κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένας πολίτης ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα. Έστω και μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει προβλήματα. Η δουλειά μας, η δουλειά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, η δική μου, είναι με βάση τις δυνατότητές μας να βοηθάμε. Να έχεις μια χώρα που δίνει το χέρι, όχι που κουνάει το δάχτυλο».



-Για πιθανότητα νέων μέτρων, επιπλέον όσων ανακοινώθηκαν:



«Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος- με ρώτησαν και στη συνέντευξη Τύπου- το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρετε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και βέβαια διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε και άλλο δημοσιονομικό χώρο. Αυτό που έχετε διαπιστώσει, νομίζω ότι είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει ο όποιος χώρος, αυτός επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Και επιστρέφει, και νομίζω ότι αυτό εκτιμούν και περισσότερο οι πολίτες, με έναν τρόπο οργανωμένο. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, με βάση το ποιες είναι οι δυνατότητες, τα προτεραιοποιούμε και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα προβλήματα. Λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο αμέσως;



Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν. Ξέρετε πόση μεγάλη κατάκτηση είναι αυτή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχεις αξιοπιστία εφαρμογής των μέτρων; Τεράστια».



-Για όσους πολίτες «δεν είδαν τον εαυτό τους στα μέτρα»:



«Νομίζω ότι τον είδαν. Νομίζω ότι ίσα ίσα τα αιτήματα απλώς είναι περισσότερα από ό,τι είναι πάντα η ανταποκρισιμότητα. Είναι και η λογική των συλλογικών φορέων να θέτουν 10 και 15 αιτήματα και εσύ να ανταποκρίνεσαι με βάση τις δυνατότητες που έχεις και με βάση την προτεραιοποίηση.



Αλλά από πού προέκυψαν αυτά τα μέτρα; Προέκυψαν από τη συζήτηση με τους φορείς της αγοράς και θα σας παραπέμψω και σε πολλές από τις ανακοινώσεις να σταχυολογήσω, το Οικονομικό Επιμελητήριο, για παράδειγμα, όπου λένε ότι όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται από τη μείωση της προκαταβολής φόρου, το τέλος επιτηδεύματος, όλες οι αλλαγές που γίνονται για παράδειγμα στις επιχειρήσεις, είναι πράγματα που οι επιχειρήσεις ζητούσαν να ανατρέξουμε στις επίσημες θέσεις τους. Ή αντίστοιχα στο τεκμαρτό, που είναι κάτι το οποίο επίσης συζητούσαμε με τις επιχειρήσεις».



-Για τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων:



«Δεν υπάρχουν υποσχετικές. Τα μέτρα δρομολογούνται και οριοθετούνται, αυτό άλλωστε έχει και τη λογική που αφορά τη στήριξη των Χριστουγέννων, θα αφορά το δημοσιονομικό χώρο του 2027, άρα θα πάει στα Χριστούγεννα το 2027. Δεν είναι όμως υποσχετική. Με ποια έννοια το λέω… νομοθετούμε μέτρα, για παράδειγμα οι μισθοί αυξάνονται αυτόματα στο δημόσιο με βάση τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι κάτι από το οποίο έρχεται και αφορά και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις».



-Γιατί όχι τώρα το επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους;



«Γιατί δεν υπάρχει ο αντίστοιχος δημοσιονομικός χώρος τώρα. Ο δημοσιονομικός χώρος του 2026 έρχεται σε ό,τι αφορά τη στήριξη των συνταξιούχων που ήδη ήταν εκεί με 300 ευρώ σε μικρότερο πλαίσιο δικαιούχων. Το αυξήσαμε κατά περίπου 270.000 συνταξιούχους και το κάναμε 400 ευρώ καθαρά. Το καθετί γίνεται τη στιγμή που μπορούμε».



-Για την πιθανότητα πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση που τα προβλήματα ενταθούν:



«Ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Από εκεί και πέρα, όμως, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι οποτεδήποτε υφίσταται ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, οτιδήποτε…είμαστε πάνω από το πρόβλημα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. ‘Αρα, αυτό μπορείτε να το θεωρήσετε ως δεδομένο. ‘Αλλωστε, οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε έκτακτο ζήτημα.



Συνεπώς, αυτό το κομμάτι ήδη προβλέπεται. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το συγκεκριμένο πακέτο, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι πλήρης και αφορά το σύνολο της κοινωνίας».



-Για τον Επενδυτικό Λογαριασμό:



«Η ουσία είναι το ότι, καταρχήν, η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δείτε τι συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν. Το μέτρο αυτό το οποίο λέτε, ο επενδυτικός κουμπαράς και σωστά επενδυτικός, το θυμάμαι από όταν ήμουν μικρότερος να συζητάμε πώς θα είχαμε ένα ΕΦΑΠΑΞ στα 18 και όχι σε κάποιον που βγαίνει σε σύνταξη. Και ερχόμαστε ουσιαστικά να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Και ένα κίνητρο για αποταμιεύσεις. Υπήρχε μία κουλτούρα αποταμίευσης στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια που κάπως χάθηκε…και βέβαια και για επένδυση, γιατί; Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν τρισεκατομμύρια καταθέσεων τα οποία βρίσκονται εν υπνώσει και τα οποία δεν επενδύονται .Αν επενδυθούν, θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. ‘Αρα, τι κάνει το μέτρο; Για κάθε ένα ευρώ που βάζει η οικογένεια, μέχρι τα 1.200 ευρώ τον χρόνο, το κράτος βάζει άλλο ένα. Διπλασιάζει, δηλαδή, την αποταμίευση της οικογένειας, δίνοντας ένα ισχυρό κίνητρο να αρχίσει από νωρίς να χτίζει ένα πρώτο κεφάλαιο για το παιδί.



Επίσης, έχουμε μία σειρά από μέτρα εν παραλλήλω. Έχουμε το επίδομα Α21, έχουμε το επίδομα γέννησης και έχουμε και μία μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία κάναμε πέρυσι, η οποία αλλάζει τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση όχι μόνο το εισόδημα, αλλά με βάση και το πόσα παιδιά έχει η κάθε οικογένεια. Δεν είναι το κάθε μέτρο για να τα κάνει όλα, όλα τα μέτρα συνθέτουν ένα παζλ. Αυτό είναι ένα μέτρο, λοιπόν, το οποίο το συζητούσαμε…είναι μεταρρύθμιση, δεν είναι καν μέτρο. Συζητούσαμε χρόνια. Και είναι πολύ σπουδαίο, εκτιμώ ότι θα το θυμόμαστε..».



-Για το εάν η αποταμίευση θα είναι εθελοντική:



«…εθελοντική, φυσικά. Και όχι στο πλήρες ποσό. Ό,τι βάλει ο πολίτης, θα βάλει και το κράτος, θα έρθουν πολλά παιδιά να ξεκινήσουν τη ζωή τους στα 18 αλλιώς. Διαφορετικά απ’ ό,τι την ξεκινήσαμε εμείς».



-Για τον Αντώνη Σαμαρά:



«Εγώ θα σας πω ότι η πολιτική αφορά στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει κάθε δικαίωμα, προφανώς, να εκφράζει τις απόψεις του, αυτό είναι αυταπόδεικτο.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δύο φορές εκλεγμένος πρωθυπουργός, είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με λαϊκή νομιμοποίηση. Ξέρετε, αν μου λέγανε το 2018 αν αυτό θα συνέβαινε, αν θα είχαμε δύο εκλογικές νίκες και θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τρίτη πιθανή εκλογική νίκη στις δημοσκοπήσεις με τέτοια διαφορά μπροστά από την αντιπολίτευση, οι περισσότεροι που μας βλέπουν αυτό θα το αμφισβητούσαν και, όμως, είμαστε εκεί….



Όπως σας είπα, η πολιτική αφορά στο πώς συνομιλείς με τα προβλήματα του τώρα και πώς συνομιλείς με το αύριο και νομίζω ότι είμαστε στο σημείο το οποίο σας περιέγραψα πριν, ένα σημείο που η Νέα Δημοκρατία προηγείται αισθητά από οποιοδήποτε άλλο κόμμα της Αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, και στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλη η κυβέρνηση, εμείς, από το πόσο καλά θα ανταποκριθούμε στα προβλήματα των πολιτών. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, έρχονται να απαντήσουν ακριβώς σε αυτό. Και αυτή είναι η πιο σοβαρή και πιο πλήρης πολιτική από οποιαδήποτε άλλη η οποία απλά τάζει, απλά υπόσχεται. Πολιτική είναι αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο».