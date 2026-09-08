Μαρκόπουλος: Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής στον “κουμπαρά των νέων”

Στα μέτρα που εξειδικεύτηκαν μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, στον χρόνο εφαρμογής τους, αλλά και στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για το ύψος και την αρχιτεκτονική των παρεμβάσεων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Στέλλα Παπαμιχαήλ για το νέο οικονομικό πρόγραμμα, έκανε λόγο για «πρόγραμμα ρεκόρ στη μεταμνημονιακή εποχή», ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, υποστηρίζοντας ότι κινείται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην οριζόντια ενίσχυση των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, στις αλλαγές για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, στη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αλλά και στη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Παράλληλα, απάντησε στην κριτική για τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, αλλά και στο κατά πόσο το νέο οικονομικό πακέτο μπορεί να ενισχύσει δημοσκοπικά την κυβέρνηση και να συμβάλει στον στόχο της αυτοδυναμίας.

«500 ευρώ μικτά τον Δεκέμβριο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους»

Ο κ. Μακρόπουλος ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση των 500 ευρώ αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και των υγειονομικών, χαρακτηρίζοντάς την οριζόντιο και μόνιμο μέτρο.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν επιλέγει μία προσωρινή παροχή, αλλά μία μόνιμη αρχιτεκτονική, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τι θα λαμβάνουν.

«Τον Δεκέμβριο που έρχεται θα πάρουν 500 ευρώ μικτά στις τσέπες τους», είπε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που θα ενισχύσει τόσο τα νοικοκυριά όσο και την αγορά.

Η απάντηση στην κριτική για τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων

Στο ερώτημα γιατί ορισμένες παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται νωρίτερα, ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι κάποια μέτρα ξεκινούν ήδη από το 2026, ενώ άλλα από τον Ιανουάριο του 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, σημειώνοντας ότι στις αρχές του 2027 θα εξαλειφθεί, με περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στους συνταξιούχους.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις ότι ο χρονισμός των μέτρων συνδέεται με τις εκλογές.

«Εμείς λειτουργούμε με συνέπεια και λέμε στους πολίτες τον Δεκέμβριο με τρόπο μόνιμο όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι 500 ευρώ», ανέφερε.

Το νομοσχέδιο και οι «τελικές πινελιές»

Ο υφυπουργός προανήγγειλε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου. Όπως είπε, θα περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που ανακοινώθηκαν, αλλά και κάποιες προσθήκες και «τελικές πινελιές».

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και εφαρμόσιμο πλαίσιο.

Τεκμαρτό εισόδημα: «Πρέπει να φτιάξουμε κουλτούρα συνέπειας»

Για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, ο κ. Μαρκόπουλος υπερασπίστηκε τη σταδιακή αλλαγή του συστήματος, συνδέοντας τις φοροελαφρύνσεις με τη φορολογική συνέπεια.

Όπως εξήγησε, ζητούμενο είναι οι φορολογούμενοι να έχουν υποβάλει σωστά τις δηλώσεις τους, να είναι διασυνδεδεμένοι με τα ηλεκτρονικά συστήματα και να μην έχουν εκκρεμότητες απέναντι στη φορολογική διοίκηση.

«Πρέπει να φτιάξουμε κουλτούρα συνέπειας», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί ένας ασυνεπής φορολογούμενος να απολαμβάνει τις ίδιες φορολογικές ελαφρύνσεις με έναν συνεπή.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι όσο προχωρά η ψηφιοποίηση και ενισχύεται η προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής, θα υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτιώσεις.

Τέλος επιτηδεύματος: Σταδιακή κατάργηση και στην Αττική

Για το τέλος επιτηδεύματος, ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί ένα πάγιο αίτημα της αγοράς.

Η κατάργηση θα γίνει σταδιακά: αρχικά στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αττική, όπου προβλέπεται μείωση κατά 50% σε έναν χρόνο και πλήρης κατάργηση την επόμενη χρονιά.

Ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε την παρέμβαση απάντηση σε ένα διαχρονικό αίτημα των επαγγελματικών φορέων.

Προκαταβολή φόρου: «Είναι μια αρχή»

Αναφερόμενος στην προκαταβολή φόρου, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση που απαντά σε μακροχρόνια αιτήματα της αγοράς.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η μείωση από το 55% στο 50% μπορεί να θεωρείται περιορισμένη από ορισμένους φορείς, ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης διαδικασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός, καθώς οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος.

«2,2 δισ. ευρώ χωρίς να έχουμε ξεφύγει από τον δημοσιονομικό κανόνα»

Ο κ. Μαρκόπουλος επέμεινε ότι το συνολικό πακέτο των μέτρων είναι κοστολογημένο και δεν υπερβαίνει τα δημοσιονομικά όρια της χώρας.

Έκανε λόγο για 2,2 δισ. ευρώ παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν σήμερα τη δυνατότητα να προχωρούν σε τέτοιου μεγέθους παρεμβάσεις.

«Οι τρίτεκνοι στην πράξη είναι νέα πολυτεκνία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αγρότες και στους τρίτεκνους, σημειώνοντας ότι προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις και μηδενισμοί φόρων.

Ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρέμβαση για τις τρίτεκνες οικογένειες, η οποία, όπως είπε, αφορά περίπου 86.000 οικογένειες.

Σύνδεσε το μέτρο με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες.

Ο «κουμπαράς» για τους νέους

Στη συζήτηση μπήκε και το μέτρο του αποταμιευτικού «κουμπαρά» για τους νέους. Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει μετά τη νομοθέτηση, με στόχο από τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο να αρχίσει η αποταμίευση.

Όπως εξήγησε, δεν θα υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής συγκεκριμένου ποσού, αλλά δυνατότητα αποταμίευσης έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε οικογένειας.

Τα μέτρα και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Κλείνοντας, ρωτήθηκε εάν εκτιμά ότι οι οικονομικές παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης και να την οδηγήσουν πιο κοντά στον στόχο της αυτοδυναμίας.

Ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε ότι βασική προτεραιότητα είναι η βελτίωση της κατάστασης των ελληνικών νοικοκυριών, εκτιμώντας ωστόσο ότι η ανακούφιση των πολιτών μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την κυβέρνηση. «Ναι, θα αποτελέσουν αυτά τα μέτρα και βατήρα για την κυβέρνηση προς τον στόχο επίτευξης της αυτοδυναμίας», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε τον στόχο με την αύξηση του κατώτατου μισθού σε τετραψήφιο επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα σημαίνει μεγαλύτερη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.