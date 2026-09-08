Άνδρας επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα μετά από ραντεβού σε μπαρ στις ΗΠΑ επειδή αυτή τον απέρριψε – Δείτε βίντεο

Σοκ προκαλεί η αντίδραση ενός άνδρα στο Λούισβιλ των ΗΠΑ, όταν η γυναίκα με την οποία είχε βγει μόλις το δεύτερο ραντεβού, φέρεται να τον απέρριψε.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο μπαρ στο οποίο πραγματοποιήθηκε το ραντεβού, φαίνεται ο άνδρας που ονομάζεται Νέιθαν Στιλ να επιτίθεται άγρια στην Άμπερι Μαρί Μίτσελ.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα φίλη της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση προκείμενου, όπως είπε, να προειδοποιήσει άλλες γυναίκες στην περιοχή που ενδέχεται στο μέλλον να βρεθούν αντιμέτωπες με τον συγκεκριμένο άνδρα.

«Αυτό συνέβη μετά από δύο ραντεβού και αφού εκείνη τον απέρριψε. Αυτό έγινε αφού γνωρίζονταν περίπου 30 ημέρες. Είχε κακό προαίσθημα και ήθελε να το διακόψει, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Πήγε σε δημόσιο χώρο, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά και η αυλή ήταν άδεια. Ευτυχώς υπήρχαν κάμερες», έγραψε η φίλη του θύματος.

Η επίθεση που σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε με τον Σιλ να πετάει ένα ποτήρι μπίρα στην Μίτσελ. Στη συνέχεια η κατάσταση κλιμακώνεται με τον Σιλ να ρίχνει τη Μίτσελ στο πάτωμα και να την κλωτσάει. Όταν, δε, εκείνη πήρε ένα μπουκάλι και κινήθηκε προς το μέρος του, ο δράστης τη χτύπησε με δύναμη στο λαιμό και τη σώριασε.

Σύμφωνα με τη φίλη του θύματος που ανήρτησε το επίμαχο βίντεο, ο δράστης έχει απολυθεί από τις εταιρείες στις οποίες εργαζόταν ενώ έχει γίνει και καταγγελία στην αστυνομία.