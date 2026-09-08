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Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Κρίστιαν Γιάκιτς – Δείτε εικόνες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε σήμερα το πρωί ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος αποτελεί την επιλογή των ανθρώπων του Δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο Κροάτης μέσος έφτασε λίγο μετά τις 11:10 στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Από τη στιγμή που θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα επισημοποιηθεί ο δανεισμός του από την Άουγκσμπουργκ.

Ο ίδιος έφτασε μάλιστα συνοδευόμενος από τον ατζέντη του, αλλά και τη σύντροφό του, μέσω Ζάγκρεμπ. Ο 29χρονος Κροάτης μέσος θα αποκτηθεί από τον Δικέφαλο με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι με οψιόν αγοράς, μετά το πέρας αυτού που θα ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ.

Ο Δικέφαλος για τον ετήσιο δανεισμό του έμπειρου χαφ θα χρειαστεί να καταβάλει στον γερμανικό σύλλογο ένα ποσό κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο Γιάκιτς την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ 29 φορές, ενώ πέτυχε 2 γκολ, μοιράζοντας και μία ασίστ.

Με τον Δημήτρη Γιαννούλη ο Γιάκιτς έχει αγωνιστεί στην Άουγκσμπουργκ σε 3.338 αγωνιστικά λεπτά τα οποία αντιστοιχούν σε 54 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

ΠΑΟΚ

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