Δομοκός: Πυροσβέστες έσωσαν 82χρονη μέσα από φλεγόμενο σπίτι – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ και την επανέφεραν

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση πυροσβεστών στον Δομοκό, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από φλεγόμενη κατοικία μία 82χρονη γυναίκα και να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε μικρή μονοκατοικία όπου διέμενε η ηλικιωμένη. Γείτονας που αντιλήφθηκε πυκνό καπνό να βγαίνει από το σπίτι ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική.

Πυροσβέστες του Κλιμακίου Δομοκού έφτασαν άμεσα στο σημείο και μπήκαν στο σπίτι, το οποίο είχε ήδη τυλιχτεί στις φλόγες. Μέσα σε ένα από τα δωμάτια εντόπισαν την 82χρονη πεσμένη και χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πυροσβέστες την απομάκρυναν από το φλεγόμενο σπίτι και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Έπειτα από τις προσπάθειές τους η γυναίκα επανήλθε, ωστόσο η κατάστασή της ήταν επιβαρυμένη, καθώς είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.

Παράλληλα, η 82χρονη έφερε εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο, τα οποία εκτιμάται ότι υπέστη στην προσπάθειά της να περιορίσει τη φωτιά.

Διασώστες του ΕΚΑΒ την παρέλαβαν και τη μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε στη συνέχεια απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από καντηλάκι που είχε ανάψει η ηλικιωμένη. Από τις φλόγες ένα δωμάτιο της κατοικίας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και στο δεύτερο.