Νατσιός: Εταιρείες που προωθούν τη λεγόμενη “woke agenda” τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης

Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική και κοινωνική πολιτική της, αλλά και για τις πολιτικές της σε ζητήματα εκπαίδευσης, οικογένειας και εθνικής ταυτότητας, άσκησε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης, Νατσιός, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο πρόεδρος της «Νίκης» σημείωσε ότι εταιρείες που υιοθετούν και προωθούν τη λεγόμενη «woke agenda» τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης, απολαμβάνοντας πολλά προνόμια και δάνεια». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο για την ταυτότητα φύλου, το οποίο χαρακτήρισε «καταστρεπτικό νόμο που έχει σχέση και με τα εθνικά μας θέματα και με την άμυνα της χώρας». Διερωτήθη, μάλιστα, κατά πόσο η δυνατότητα αλλαγής φύλου μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ως προς την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ανέχεται τέτοιες καταστάσεις.

Για την εκπαίδευση τόνισε πως στα σχολεία «δεν προάγεται η φιλοπατρία και το εθνικό φρόνημα», ενώ επανέλαβε την πρότασή του για επαναφορά, μία φορά τον μήνα, στα δημοτικά σχολεία, της έπαρσης της ελληνικής σημαίας και της απαγγελίας του Εθνικού Ύμνου.

Ο κ. Νατσιός εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα και υποστήριξε πως οι επιδεικτικές πτήσεις δεν είναι αναγκαίες τη στιγμή που «καθημερινώς οι πιλότοι μας δίνουν μάχες αναχαιτίζοντας, ουσιαστικά πολεμώντας, έναν ακήρυκτο πόλεμο, υπερασπιζόμενοι την εθνική μας κυριαρχία».

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νίκης έκανε λόγο για «ψίχουλα», τα οποία, μάλιστα, απλώνονται σε βάθος τριετίας και τετραετίας, χαρακτήρισε «σκάνδαλο» τη διοχέτευση 1,2 δισ. ευρώ σε δέκα συμβουλευτικές εταιρείες, ενώ επέκρινε και την πρόταση για τη δημιουργία αποταμιευτικού «κουμπαρά».

«Το 70% των Ελλήνων έχει καταθέσεις κάτω από 1.000 ευρώ», επεσήμανε, προτείνοντας σκωπτικά τα χρήματα για τον «κουμπαρά» «να αναζητηθούν στα χρέη του ΠΑΣΟΚ» και υποστηρίζοντας ότι «τα συγκεκριμένα μέτρα λειτουργούν ως έμμεση στήριξη προς τις τράπεζες».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και για πιθανή συνεργασία του με τη «Νίκη», απέκλεισε κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο.

«Ήταν πρωθυπουργός μνημονιακής εποχής. Όταν δεν μπορείς, δεν υπογράφεις κάτι το οποίο αποβαίνει στο τέλος εις βάρος του λαού σου. Εδοκιμάσθη, εμετρήθη, εζυγίσθη», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Νατσιός χαρακτήρισε τα σενάρια περί τρίτης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη «όνειρα θερινής νυκτός», ενώ αμφισβήτησε την εικόνα που παρουσιάζουν οι συστημικές δημοσκοπήσεις για τη «Νίκ», επικαλούμενος άλλες μετρήσεις που, όπως είπε, την καταγράφουν πολύ ψηλότερα.