Θεσσαλονίκη: Δεν αλλάζει θέση η σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου – Παραμένει μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η γιγαντιαία σκηνή που έχει τοποθετηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη, με ελεύθερη είσοδο, συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος, το ερχόμενο Σάββατο παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που την περιβάλει, ως αναπόσπαστο μέρος του σκηνικού.

Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσαν στην ιστοσελίδα protothema.gr τόσο ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Βασίλης Γάκης όσο και ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Γιώργος Δημαρέλος, οι οποίοι, ωστόσο μάς παρέπεμψαν για περισσότερες λεπτομέρειες στην αυριανή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας.

Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία εμπλοκή με το ζήτημα καθώς το συγκεκριμένο άγαλμα δεν είναι κηρυγμένο μνημείο. Οπότε για όλες τις αποφάσεις σχετικά με αυτό και τον περιβάλλοντα χώρο του αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε στο protothema.gr o κ. Γάκης «η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε στον Δήμο, ως όφειλε, ένα σχέδιο, σχετικά με το χωροταξικό της συναυλία το οποίο και εγκρίθηκε». Ο ίδιος μάλιστα, σχολίασε πως, όταν είδε το σχέδιο θεώρησε ότι η σκηνή θα στηνόταν μπροστά από το άγαλμα.

Σχετικά με το γεγονός ότι οι μεταλλικές κατασκευές που έχουν τοποθετηθεί στις δύο πλευρές της σκηνής κρύβουν τη θέα του αγάλματος, το οποίο στο φως της ημέρας μοιάζει σαν αιχμάλωτο σε σιδερένιο κλουβί , ο κ. Γάκης απάντησε πως «η εταιρεία παραγωγής έχει διαβεβαιώσει πως μέσα από ένα εντυπωσιακό φωτιστικό σόου το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο.»

Τα ίδια, εξάλλου, σε γενικές γραμμές, ανέφερε και η ανακοίνωση που έβγαλε χθες η εταιρεία παραγωγή Galaxias Live Production μετά τα αρνητικά σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο: «Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής».

Οι παραπάνω διαβεβαιώσεις φαίνεται πως καλύπτουν τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τον οποίο, η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αποτελεί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της» καταλήγοντας με νόημα: «Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο».

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, μάλιστα, επισήμανε στο protothema.gr πως «πρώτη φορά ανοίγει τέτοια συζήτηση στην πόλη παρότι και στο παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί εκδηλώσεις στην παραλία της Θεσσαλονίκης». Κάτι το οποίο ισχύει – το 2023 είχε δώσει συναυλία εκεί και ο Κωνσταντίνος Αργυρός – πλην όμως είναι η πρώτη φορά που το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πλαισιώνεται από σκηνή συναυλίας δημοφιλή λαϊκού τραγουδιστή.

Παρότι χθες, πάντως, έγινε λόγος από πλευράς του Δήμου για «νέα διαμόρφωση» του χώρου της συναυλίας, από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν προκύπτει ότι θα γίνει κάποια σημαντική αλλαγή στο αρχικό σχέδιο.

Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στέκει επιβλητικό στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λευκό Πύργο, από το 1974. Το φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας. Είναι φτιαγμένο από μπρούτζο, χυτεύτηκε στα χυτήρια “Ρέντζο Μικελούτσι” στην Πιστόια της Ιταλίας και ζυγίζει τέσσερις τόνους ενώ το ύψος του είναι έξι μέτρα το οποίο, μαζί με βάθρο, φθάνει συνολικά τα 11 μέτρα.

Η εικόνα του Μακεδόνα στρατηλάτη να ιππεύει, αγέρωχος το άλογό του, τον Βουκεφάλα, έτοιμος να ξεχυθεί σε μια ακόμη μάχη, αποτελεί επί δεκαετίες ένα σημαντικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης αλλά και ένα σύγχρονο έργο τέχνης άρρηκτα συνδεδεμένο με σημαντικές πτυχές της ελληνικής ιστορίας.

Πηγή: protothema.gr