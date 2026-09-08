Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Το σπαρακτικό αντίο στον Γιάννη Μπλέτσια από καθηγητή του – “Από μικρός ήθελες να γίνεις πιλότος”

«Σε είδα να μεγαλώνεις και να πραγματοποιείς το όνειρό σου. Και θα ήθελα να μπορούσες απλώς να γυρίσεις σπίτι».

Αυτό είναι το συγκινητικό μήνυμα καθηγητή του πιλότου Γιάννη Μπλέτσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την πτώση του Phantom στην Τανάγρα.

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο αεροπορικό δυστύχημα με τους 2 νεκρούς στην Τανάγρα, οι οικογένειες των δύο πιλότων ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν για πάντα τους δικούς τους ανθρώπους. Ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που χτύπησε το σπίτι τους. Τα «γιατί» παραμένουν αναπάντητα, προκαλώντας οδύνη στους ανθρώπους που τους γνώριζαν και τους αγαπούσαν.

Φίλοι, συγγενείς και γνωστοί θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Μπλέτσια την Τετάρτη στον Πύργο. Η κηδεία του δεύτερου πιλότου, του Δημήτρη Πέτρου, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αναβλήθηκε μέχρι νεωτέρας λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες ταυτοποίησης της σορού.

Ο καθηγητής του Δημήτρη Μπλέτσια, σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, μίλησε με λόγια καρδιάς για τον μαθητή του, συγκινώντας.

«Ένα χαμόγελο, μια ζωντάνια, έναν τρόπο να επικοινωνεί που σε έκανε να τον συμπαθείς από την πρώτη στιγμή», είναι μερικά από τα λόγια που γράφει ο Νίκος Μπέλτσος για τον πρώην μαθητή του.

«Τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 16 χρονών. Ήταν από τα πρώτα παιδιά που γνώρισα ως καθηγητής. Και υπάρχουν κάποιοι μαθητές που, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, δεν τους ξεχνάς. Όχι επειδή ήταν οι καλύτεροι μαθητές ή επειδή έκαναν κάτι εντυπωσιακό. Τους θυμάσαι γιατί είχαν κάτι διαφορετικό. Εκείνος είχε καλοσύνη. Είχε μια όμορφη ενέργεια. Ένα χαμόγελο, μια ζωντάνια, έναν τρόπο να επικοινωνεί που σε έκανε να τον συμπαθείς από την πρώτη στιγμή. Και είχε και κάτι ακόμη: ήξερε από τότε τι ήθελε. Ήθελε να γίνει πιλότος», συνέχισε.

Στη συνέχεια ο καθηγητής μιλά για τον χαρακτηρισμό του «ήρωα» και για τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από την ημέρα που οι δύο πιλότοι έφυγαν από τη ζωή. Έκανε έκκληση να δούμε τον άνθρωπο και τις οικογένειες που κρύβονται πίσω από τους «ήρωες», λέγοντας πως το παιδί που αφήνει πίσω του δεν ήθελε έναν «ήρωα-πατέρα», ήθελε απλά ο μπαμπάς του να γυρίσει σπίτι.

«Καλό ταξίδι. Σε γνώρισα παιδί. Σε είδα να μεγαλώνεις και να πραγματοποιείς το όνειρό σου. Και θα ήθελα, όπως όλοι όσοι σε αγάπησαν, να μπορούσες απλώς να γυρίσεις σπίτι», κατέληξε.