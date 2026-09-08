Ανακατασκευάζονται οι διάδρομοι των αεροδρομίων σε Κέρκυρα, Μυτιλήνη και Μύκονο – Πότε αναστέλλεται η λειτουργία τους

Εργασίες αναμόρφωσης και ανακατασκευής διαδρόμων στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Μυτιλήνης και Μυκόνου ξεκινά η Fraport Greece, φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, στο πλαίσιο του έργου της περαιτέρω πολυεπίπεδης αναβάθμισης τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Fraport Greece, θα υπάρξει αναστολή λειτουργίας των διαδρόμων ανά αεροδρόμιο λόγω των εργασιών, τις παρακάτω ημερομηνίες :

-Κέρκυρα (CFU): Από 20 Ιανουαρίου 2027 – 28 Ιανουαρίου 2027

-Μυτιλήνη (MJT): 24 ώρες κάθε Τρίτη από 00:01 – 23:59 το διάστημα 17 Νοεμβρίου 2026 – 23 Μαρτίου 2027. Εξαιρούνται οι 22, 24 και 31 Δεκεμβρίου 2026 και 5 και 7 Ιανουαρίου 2027.

-Mύκονος (JMK): 24 ώρες κάθε Πέμπτη από 00:01 – 23:59 το διάστημα 19 Νοεμβρίου 2026 – 18 Μαρτίου 2027. Εξαιρούνται οι 22, 24 και 31 Δεκεμβρίου 2026 και 5 και 7 Ιανουαρίου 2027.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω περιόδων, τυχόν πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα (αεροδιακομιδές, πτήσεις έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές πτήσεις εθνικού χαρακτήρα), θα είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από ελικόπτερα, ενώ όλες οι υπηρεσίες των αεροδρομίων, θα παρέχονται κανονικά.

Οι παραπάνω εργασίες, επισημαίνει η εταιρεία, αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση του ήδη υψηλού επιπέδου ασφαλείας των διαδρόμων και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτενείς παρεμβάσεις αναμόρφωσης των πλευρικών ζωνών ασφαλείας (Runway Strips) και των περιοχών ασφαλείας πέρατος των διαδρόμων (RESA).

Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος της Σύμβασης Παραχώρησης. Πραγματοποιούνται δε, με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού στον κάθε τόπο, μιας και η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής υπευθυνότητας είναι βασικές αρχές της Fraport Greece.

«Η αναστολή της λειτουργίας των διαδρόμων είναι απολύτως απαραίτητη, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των έργων, ο δε προγραμματισμός των εργασιών έχει γίνει έτσι ώστε τα διαστήματα αναστολής λειτουργίας των διαδρόμων να είναι τα μικρότερα δυνατά», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της .

Η κανονιστική συμμόρφωση και η ασφάλεια, σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την περαιτέρω αναβάθμιση του ήδη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία καλεί το επιβατικό κοινό να λάβει υπόψη τις προγραμματισμένες περιόδους αναστολής λειτουργίας κατά τον προγραμματισμό των επερχόμενων ταξιδιών του.