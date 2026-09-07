Χωρίς τρεις στο τουρνουά της Κύπρου ο Άρης, “μέσα” ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Τρεις απουσίες και μία επιστροφή μετράει ο Βασίλης Σπανούλης, ενώ το τελευταίο πλήγμα για τον Άρη είναι ο Στέλιος Πουλιανίτης.

Ο 31χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στην προπόνηση του Σαββάτου (θλάση α’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο), δεν έπαιξε στο φιλικό της Κυριακής με τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ θα χάσει σίγουρα το τουρνουά της Κύπρου.

Εκεί, ο Άρης θα δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά, επιπέδου Euroleague, κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ (11/09, 18:00) και Ερυθρό Αστέρα (13/09, 15:45).

Σε αυτά ο Βασίλης Σπανούλης δε θα υπολογίζει εκτός από τον Πουλιανίτη, τον Γιώργο Τανούλη (ρήξη χιαστού και επέμβαση) και τον Άνταμ Μοκόκα (πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού).

Και οι τρεις αναμένεται να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας θεραπείες και ατομικό πρόγραμμα, με τον Μοκόκα ωστόσο να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Για τον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ έχει προγραμματιστεί να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων μετά το τουρνουά της Κύπρου, ούτως ώστε να είναι παρών στα τρία τελευταία φιλικά με Ερυθρό Αστέρα (18/09), Μύκονο (20/09) και Μπαχτσέσεχίρ (22/09).

Όσον αφορά τους δύο Έλληνες τραυματίες, ο Τανούλης θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν (29/09) στη Γαλλία κόντρα στη Λε Μαν, όμως το πιθανότερο είναι να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την επιστροφή του. Για τον Πουλιανίτη, το αισιόδοξο σενάριο αναφέρει την παρουσία του στα «Μαυροσκούφεια» στις 20 και 22 Σεπτεμβρίου, όμως άπαντες στον Άρη δε θα βιαστούν.

Τέλος, ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί πλέον να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας διεθνής σέντερ ξεκούρασε το πόδι του (δεξί γόνατο) τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας θεραπείες και από σήμερα, Δευτέρα (07/09), θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητικού τιμ, ενώ θα δώσει το «παρών» στα παιχνίδια της Κύπρου.

Πηγή: metrosport.gr