90ή ΔΕΘ: Τα ΕΛΤΑ παρουσίασαν τη νέα πολυκαναλική πλατφόρμα εξυπηρέτησης με 1.036 ΕΛΤΑ points

Έμφαση στην εξέλιξη του πανελλαδικού τους δικτύου, τις νέες υπηρεσίες και τη σύνδεση της φυσικής παρουσίας με τις δυνατότητες της τεχνολογίας δίνουν τα ΕΛΤΑ μέσα από τη στρατηγική «Ενώνουμε την Ελλάδα. Με νέους τρόπους» που παρουσίασαν στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (περ. 13) στην 90ή ΔΕΘ.

Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων παρουσίασε ο CEO των ΕΛΤΑ Μιχάλης Μαυρόπουλος, εξηγώντας ότι το νέο αναπτυξιακό σχέδιο του οργανισμού στόχο έχει την οικονομική βιωσιμότητά του και την ουσιαστική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης, διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό ρόλο του οργανισμού.

Ο περιορισμός της παραδοσιακής αλληλογραφίας και η ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως επισημάνθηκε, αυξάνει τη ζήτηση για εναλλακτικές υπηρεσίες αποστολής, παραλαβής και παράδοσης, ενώ η ανάγκη των καταναλωτών μετατοπίζεται από το home delivery στο out of home delivery. Για τα ΕΛΤΑ, η συγκεκριμένη συνθήκη οδηγεί στον σχεδιασμό ενός διαφορετικού μοντέλου εξυπηρέτησης, με περισσότερες επιλογές για όλους και διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας ως σύγχρονο δίκτυο πολλαπλών υπηρεσιών.

«Αξιοποιούμε 1.036 καταστήματα και πρακτορεία ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier (ΕΛΤΑ points) και τα διαμορφώνουμε σε σημεία PUDO (Pick-Up / Drop-Off). Αυτό είναι και το πρώτο βήμα προς το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, καθώς δίνει στους πολίτες περισσότερες επιλογές εξυπηρέτησης (ψηφιακά, στο σπίτι, σε ένα από τα ΕΛΤΑ points του φυσικού Δικτύου) και συνδέει το φυσικό δίκτυο με νέες ψηφιακές δυνατότητες. Η πραγματική μας δύναμη είναι ότι συνδυάζουμε την εγγύτητα ενός πραγματικά πανελλαδικού δικτύου με τις τεχνολογικές εξελίξεις», ανέφερε ο κ. Μαυρόπουλος.

Παράλληλα, περίπου 1.500 ταχυδρόμοι-διανομείς υποστηρίζουν πανελλαδικό Home Delivery, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ οι Out-of-Home υπηρεσίες συμπληρώνονται από νέες συνεργασίες και περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης.

Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης υποστηρίζεται από επενδύσεις σε νέες ψηφιακές υποδομές, με στόχο τα ΕΛΤΑ να αποτελέσουν καίριο συνεργάτη του e-commerce και της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε επιχειρήσεις και καταναλωτές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως τονίστηκε, σημαντικός παράγοντας για την καθολική εξυπηρέτηση είναι η συνεργασία των ΕΛΤΑ με τη Eurobank, η οποία ενισχύει την καθολική πρόσβαση των πολιτών σε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η συνεργασία περιλαμβάνει πιλοτική εφαρμογή νέου μοντέλου τραπεζικής εξυπηρέτησης σε 30 καταστήματα (10 κεντρικά και 20 μη κεντρικά), για συναλλαγές, αλλά και την προώθηση και πώληση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.