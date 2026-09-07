Ισπανία: Ξεκίνησε επίσημα έρευνα για τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

Η ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε επίσημα σήμερα έρευνα για την είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα τέλη Ιουλίου στον βορειο-αφρικανικό θύλακα της Θέουτας, κάνοντας λόγο για ενδείξεις που καταδεικνύουν «μια αναμφισβήτητη διαχείριση που ευνοούσε» αυτή τη διαδικασία από το Μαρόκο.

Τα γεγονότα θα μπορούσαν να έχουν υπόσταση πολλών παραβάσεων, κυρίως εγκλημάτων «που προσβάλλουν την ειρήνη ή την ανεξαρτησία του ισπανικού Κράτους», εκτιμά η δικαστίνα Μαρία Ταρντόν, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Audiencia Nacional, ένα ανώτατο δικαστήριο το οποίο εδρεύει στη Μαδρίτη και αναλαμβάνει κυρίως υποθέσεις που διαπράττονται στο εξωτερικό.

«Η χρήση των μεταναστευτικών ροών συνιστά μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις «υβριδικού πολέμου», τονίζει η δικαστής, η οποία επισημαίνει στην έκθεσή της «κύματα διαφορετικής έντασης και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία προκάλεσαν την κατάρρευση των δυνατοτήτων αντίδρασης του ισπανικού συστήματος συνοριακού ελέγχου και μια μαζική παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας».

Η Ταρντόν βασίζεται κυρίως σε μια έκθεση της ισπανικής αστυνομίας, η οποία δημοσιεύτηκε στον Τύπο την περασμένη εβδομάδα και περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η είσοδος περισσότερων από 70.000 ανθρώπων σε αυτόν τον μικρό ισπανικό θύλακα δεν ήταν αποτέλεσμα «ενεργειών τυχαίου, περιστασιακού ή αυθόρμητου χαρακτήρα», τονίζει το δελτίο Τύπου.

«Διαπιστώθηκε (…) μια αναμφισβήτητη διαχείριση που ευνοούσε τη διαδικασία» εισόδου των μεταναστών στη Θέουτα «από το έδαφος του βασιλείου του Μαρόκου», αναφέρει η δικαστής, παραπέμποντας στην εν λόγω έκθεση.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, «διάφορα ένστολα μέλη των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας» είχαν υιοθετήσει όχι μονάχα μια στάση «ανοχής», χωρίς να προσπαθήσουν να «διαλύσουν ή να απομακρύνουν» τους ανθρώπους από την παραμεθόριο ζώνη, αλλά προσέφεραν επίσης «ενεργή υποστήριξη» δίνοντας οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα διέσχιζαν τα σύνορα προς τη Θέουτα.

Παρά αυτήν την έκθεση, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένως δηλώσει πως επί του παρόντος, δεν υφίστανται «απτές αποδείξεις» που να δείχνουν ότι το Μαρόκο ενθάρρυνε τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα.

Οι μαροκινές αρχές δεν έχουν αντιδράσει επισήμως σε αυτήν την αστυνομική έκθεση, όμως ο Τύπος της χώρας τη χαρακτήρισε «πρόχειρη», «στερούμενη αποδεικτικών στοιχείων» και «υποκειμενική».

Πέραν των φερόμενων προσβολών της ειρήνης του ισπανικού κράτους, η δικαστίνα εκτιμά πως εγκλήματα σε βάρος των δικαιωμάτων αλλοδαπών υπηκόων θα μπορούσαν επίσης να έχουν διαπραχθεί, φθάνοντας έως τις «ανθρωποκτονίες από αμέλεια». Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φθάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας.