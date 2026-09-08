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Εύβοια: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Αετό Καρύστου

Αρχείο Intime
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Ένας άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως φερόμενος υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Αετού Καρύστου.

Σύμφωνα με το evima.gr, η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε μετά από εργασίες καθαρισμού σε οικόπεδο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Εύβοια Φωτιά

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