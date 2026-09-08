Εύβοια: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Αετό Καρύστου

Ένας άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως φερόμενος υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Αετού Καρύστου.

Σύμφωνα με το evima.gr, η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε μετά από εργασίες καθαρισμού σε οικόπεδο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.