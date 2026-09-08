Αντιπρύτανης ΑΠΘ: Η ελεγχόμενη είσοδος στις εστίες θα εφαρμοστεί – Θα αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν

“Οτιδήποτε είναι παραβατικό και αντίκειται στους νόμους της ελληνικής πολιτείας βρίσκει την Πρυτανική Αρχή αντίθετη. Αυτό δεν πρόκειται να μας αποθαρρύνει από την επιβολή της κανονικότητας, γιατί λογοδοτούμε απέναντι στον ελληνικό λαό και κυρίως στους πιο οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους”.

Αυτο υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, σχολιάζοντας τον βανδαλισμό στον εξοπλισμό του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στις Α’ Εστίες του Πανεπιστημίου.

Αναφερόμενος στο περιστατικό ανέφερε πως στις εστίες πραγματοποιήθηκαν κάποιες προκαταρκτικές εργασίες προκειμένου οι υπηρεσίες να δουν πώς λειτουργεί το σύστημα και πως αυτός και μόνο ο εξοπλισμός βανδαλίστηκε. “Πληροφορηθήκαμε ότι ξημερώματα Σαββάτου κάποιοι κατέστρεψαν αυτό το σύστημα, έστω κι αν βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο, και ενημερωθήκαμε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής πολιτείας”, δήλωσε.

“Όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και είναι πλήρως έτοιμα και λειτουργικά όλα τα συστήματα, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα εφαρμοστούν”, τόνισε ακόμα ο κ. Μιχαηλίδης διαβεβαιώνοντας πως η ελεγχόμενη είσοδος στις εστίες θα εφαρμοστεί.

Ερωτηθείς για το εάν η ενέργεια αυτή αποτελεί προειδοποίηση πως η ελεγχόμενη είσοδος δεν θα γίνει αποδεκτή από κάποιους, ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ υπογράμμισε πως η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. “Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάστηκαν στο πρώτο στάδιο και στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ στην Αθήνα, όπου τουλάχιστον τρεις φορές καταστράφηκαν τα συστήματα ασφαλείας. Ωστόσο, η συντεταγμένη πολιτεία θα δράσει με τον τρόπο που πρέπει για να προστατεύσει την περιουσία του ελληνικού λαού. Εμάς μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε τη δημόσια περιουσία και αυτό θα κάνουμε”, είπε.

Παράλληλα στάθηκε στην ανακαίνιση των δωματίων των φοιτητικών εστιών λέγοντας πως και σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν εμπόδια από κάποιους. “Ωστόσο, η συντεταγμένη πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα βαδίσουν το δρόμο του εκσυγχρονισμού, γιατί λογοδοτούμε απέναντι στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στα πιο αδύναμα οικονομικά τμήματά του. Είναι δέσμευση της ελληνικής πολιτείας ότι θα παραδώσει ανακαινισμένες εστίες”, δήλωσε ο κ. Μιχαηλίδης.