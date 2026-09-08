Τηλεθέαση: Η πρώτη μάχη ανάμεσα σε “Στούντιο στις 3” και “Στούντιο 4” είχε νικητή

Για πρώτη φορά “απέναντι” βρέθηκαν το “Στούντιο 4” της ΕΡΤ και το “Στούντιο στις 3” του ΣΚΑΪ με μοναδικό στόχο, σαφώς, να κερδίσουν την καλύτερη δυνατή θέση στα νούμερα τηλεθέασης.

Χθες, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου είπαν την πρώτη “καλησπέρα” στο ανανεωμένο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ ενώ η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ξεκίνησαν τη δεύτερη εβδομάδα στο νέο τηλεοπτικό τους σπίτι.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, λοιπόν, πρώτο κατόρθωσε να κόψει το νήμα το “Στούντιο στις 3” το οποίο και κατέγραψε ποσοστά 7,9% στο δυναμικό κοινό και 9% στο σύνολο του κοινού.

Όσον αφορά το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα για τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου στην ΕΡΤ, δε, το “Στούντιο 4” σημείωσε στην πρώτη του μέρα ποσοστό 6% και 7,3% στο γενικό σύνολο.

Αναλυτικά η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Στούντιο στις 3 – 7,9%

Στούντιο 4 – 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Στούντιο στις 3 – 8,9%

Στούντιο 4 – 7,3%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Πηγή: zappit.gr