Παπασταύρου: Η μείωση κατά 30% στις τιμές του ρεύματος έως το 2029 θα είναι ένα μόνιμο μέτρο

Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους, με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90ή ΔΕΘ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση «δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο», αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, στην οποία συμμετείχε και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η μείωση των τιμών κατά 30% έως το 2029 αποτελεί «τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019», σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα των επενδύσεων των τελευταίων ετών έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στην ενεργειακή αγορά.

«Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επένδυσε συστηματικά στις ΑΠΕ, στις διασυνδέσεις και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Από το 2019 εργαστήκαμε πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, όχι αποσπασματικά», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα, από χώρα εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.