MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η μείωση κατά 30% στις τιμές του ρεύματος έως το 2029 θα είναι ένα μόνιμο μέτρο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους, με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90ή ΔΕΘ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση «δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο», αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, στην οποία συμμετείχε και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η μείωση των τιμών κατά 30% έως το 2029 αποτελεί «τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019», σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα των επενδύσεων των τελευταίων ετών έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στην ενεργειακή αγορά.

«Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επένδυσε συστηματικά στις ΑΠΕ, στις διασυνδέσεις και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Από το 2019 εργαστήκαμε πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, όχι αποσπασματικά», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα, από χώρα εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σταύρος Παπασταύρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 1 ώρα πριν

90ή ΔΕΘ: Τα ΕΛΤΑ παρουσίασαν τη νέα πολυκαναλική πλατφόρμα εξυπηρέτησης με 1.036 ΕΛΤΑ points

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για φυτικό μέλι σεξουαλικής ενίσχυσης – Περιέχει φαρμακευτικές ουσίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Μαροκινό ομόλογο: “Το μεταναστευτικό είναι κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση” – Το μήνυμα για τη Θέουτα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Ουγγαρία απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες – “Δεν σημαίνει διακοπή διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα”, λέει το ΥΠΕΞ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Η Φινλανδία εγκαινίασε φράχτη μήκους 200 χιλιομέτρων στα σύνορα με τη Ρωσία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μάνδρα: “Θα κινηθώ νομικά” λέει η μητέρα του 30χρονου που μπήκε με μαχαίρι στο ΑΤ