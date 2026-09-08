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Ιωάννα Τούνη: Αυτό είναι το εσωτερικό του νέου μαγαζιού που άνοιξε στο Παρίσι – Δείτε το βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Το νέο επιχειρηματικό της βήμα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να «ανοίξει τα φτερά» της και εκτός συνόρων, ξεκινώντας ένα καινούργιο πρότζεκτ, πολύ διαφορετικό από αυτό που την έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε το άνοιγμα του «Fat Rat», μιας croissanterie σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Παρισιού.

Την ανακαίνιση του χώρου, αλλά και όλο το στήσιμο του εσωτερικού του ανέλαβε ο κολλητός της φίλος, Στέφανος Μεντενζής, ο οποίος έχει αναλάβει όλο αυτά τα χρόνια τόσο το στήσιμο του καταστήματος ρούχων της, την ανακαίνιση του σπιτιού της, αλλά και των υπόλοιπων ακινήτων που έχει αγοράσει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Στέφανος Μεντενζής, μάλιστα, δημοσίευσε χθες ένα story, που δείχνει το πριν και το μετά του χώρου.

Όπως φαίνεται, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Δείτε εδώ:

Ιωάννα Τούνη

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