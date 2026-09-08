Πετρέλαιο: Πάνω από τα 98 δολάρια το Brent – Φόβοι για τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ

Το Brent ξεπέρασε τα 98 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και έξι εβδομάδες, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Η άνοδος ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη ενίσχυσε τους φόβους των αγορών ότι η Τεχεράνη αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την αντίδραση των ΗΠΑ, μετά τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις σε ιρανικά πετρελαιοφόρα στα Στενά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Νέα κλιμάκωση γύρω από τον Ορμούζ

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου το Σαββατοκύριακο, με τις δύο πλευρές να εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων και στρατιωτικών σκαφών στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Την προηγούμενη εβδομάδα, το Brent ενισχύθηκε σχεδόν 10%, καθώς οι αγορές επανεκτίμησαν τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Νέα επίθεση σημειώθηκε επίσης τη Δευτέρα σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στη Τζαζάν, κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ζημιές ήταν περιορισμένες.

Περίπου 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσω του Ορμούζ

Παρά την αυξημένη γεωπολιτική ένταση, οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται.

Υπολογίζεται ότι περίπου 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της περιοχής για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Τα Στενά αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου. Οποιαδήποτε σοβαρή ή παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά στις διεθνείς αγορές και να προκαλέσει περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Για τους επενδυτές, το βασικό ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η στρατιωτική αντιπαράθεση θα συνεχίσει να επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Η εξέλιξη των επόμενων ημερών αναμένεται να καθορίσει εάν το Brent θα κινηθεί ακόμη υψηλότερα ή εάν οι τιμές θα υποχωρήσουν, εφόσον διατηρηθούν απρόσκοπτες οι ροές μέσω του Ορμούζ.