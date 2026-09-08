Γεωργιάδης: Να μην παρασυρθούμε σε μια συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν υπάρχουν γιατί αυτό θα οδηγήσει σε χρεοκοπία

Απαντήσεις σε όσους ζητούν περισσότερα ή παραπονούνται ότι όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ είναι λίγα, έδωσε την Τρίτη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν υπάρχουν γιατί αυτό θα οδηγήσει στη χρεοκοπία, έτσι την πατήσαμε την προηγούμενη φορά. Οι άνθρωποι ό,τι και να τους δώσεις θέλουν πάντα κάτι παραπάνω, είναι η ανθρώπινη φύση» είπε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Υγείας.

«Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μας πείσει το σύμπαν των αντιπολιτευόμενων ότι ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Να τινάξουμε το κράτος στον αέρα ξανά; Δεν βαρεθήκαμε την πρώτη φορά; Ο συνταξιούχος θα πάρει 400 ευρώ που δεν έπαιρνε, άρα θα είναι λίγο καλύτερα. Δεν θα σωθεί αλλά θα είναι καλύτερα» συνέχισε.

«Εγώ δεν λέω ότι ζούμε σε παράδεισο αλλά λέω ότι σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση, έχεις μια χώρα που πηγαίνει ήρεμα και ομαλά και μπορεί ακόμα και δίνει και αντί να κάνεις το σταυρό σου, θες να το τινάξεις στον αέρα. Γιατί, για ποιο λόγο;» αναρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ επισημαίνοντας ότι «η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε αυξήσεις αντί για μειώσεις στους συνταξιούχους ήταν του Μητσοτάκη».

Εξηγώντας το σκεπτικό του ο κ. Γεωργιάδης είπε «είμαι 20 χρόνια βουλευτής και έχω ζήσει την περίοδο πριν και μετά τη χρεοκοπία. Θυμάμαι την κυβέρνηση Καραμανλή που έδινε μεγάλες αυξήσεις στους συνταξιούχους και τότε έλεγαν ότι είναι λίγα. Αυτή η συλλογική επιθυμία να παίρνουμε από το κράτος όλο και περισσότερα οδήγησε στη χρεοκοπία».

Όπως είπε «αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, όλες οι χώρες περικόπτουν μόνο η Ελλάδα κάνει παροχές».

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά είπε «τον τιμώ και σήμερα, αναγνωρίζω το έργο του ως πρωθυπουργού» χαρακτηρίζοντας «ήπια την απάντηση Μητσοτάκη, στην ουσία του είπε να μην κάνει κόμμα».

Ωστόσο στη σκιά των πληροφοριών για τα στελέχη που προσεγγίζει ο πρώην πρωθυπουργός για το κόμμα του, διαχώρισε ότι «αλλο ο Σαμαράς που χρήζει σεβασμού και άλλο ο Σαλμάς. Το μόνο που θα κάνω είναι μια συνέντευξη τύπου για να θυμίσω τι έλεγε ο ένας για τον άλλο. Ο κ. Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος στη σκευωρία Novartis και από τους πρώτους που πήγαν να γίνουν προστατευόμενοι μάρτυρες και ο Αντώνης Σαμαράς έλεγε “μέχρι τέλους”».